倫敦多切斯特酒店改建 全新酒吧餐廳登場 副刊版 2023/02/13 分享： 分享： 倫敦多切斯特酒店（The Dorchester London）自1931年以來坐落在倫敦中心梅菲爾區，與海德公園僅數步之遙。酒店經歷30多年來規模最大的一次改建，全新一樓現已開放，包括新興雞尾酒聖地 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 最早盛開日本第一櫻 東京近郊河津櫻2月1日起開花 2023/02/09 最早盛開日本第一櫻 東京近郊河津櫻2月1日起開花 國泰航空玲瓏堂貴賓室重新開放 曼谷馬尼拉裝修後陸續重開 2023/02/08 國泰航空玲瓏堂貴賓室重新開放 曼谷馬尼拉裝修後陸續重開 東京近郊埼玉夢幻美景 蘆久保冰柱復辦至2月23日 2023/02/07 東京近郊埼玉夢幻美景 蘆久保冰柱復辦至2月23日 青森縣豐收祭典 難得一見的八戶柄振舞 2023/02/06 青森縣豐收祭典 難得一見的八戶柄振舞 帝都酒店櫻花主題套房住宿 京都浪漫櫻花林打卡位 2023/02/04 帝都酒店櫻花主題套房住宿 京都浪漫櫻花林打卡位 酒店 倫敦 酒吧 下午茶 旅遊資訊