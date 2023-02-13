倫敦多切斯特酒店改建 全新酒吧餐廳登場

倫敦多切斯特酒店（The Dorchester London）自1931年以來坐落在倫敦中心梅菲爾區，與海德公園僅數步之遙。酒店經歷30多年來規模最大的一次改建，全新一樓現已開放，包括新興雞尾酒聖地

...