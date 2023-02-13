未整合ChatGPT Bing下載量已飈10倍 行政人員版 2023/02/13 分享： 分享： Microsoft與Google圍繞ChatGPT AI技術的競爭，日前揭開序幕。Google 2月8日在巴黎舉行AI發布會，向外界披露AI聊天機械人Bard時，因答題失誤，拖累股價急挫。 另一邊的 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 小米13系列國際版 2月26日晚上公布 2023/02/10 小米13系列國際版 2月26日晚上公布 iPhone「動態島」 顯示Google Maps導航 2023/02/10 iPhone「動態島」 顯示Google Maps導航 開發iOS瀏覽器 Google冀搶先機？ 2023/02/08 開發iOS瀏覽器 Google冀搶先機？ 華為新無綫耳機 混合降噪雙設備連接 2023/02/08 華為新無綫耳機 混合降噪雙設備連接 主持擁逾50訂閱 享YouTube共同直播 2023/02/07 主持擁逾50訂閱 享YouTube共同直播 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 人工智能 Google 機械人 Microsoft iOS