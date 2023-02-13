  • 21°C
香港時間 : 2023213日 (週一) 02:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

未整合ChatGPT Bing下載量已飈10倍

行政人員版 2023/02/13

分享：

分享：

Microsoft與Google圍繞ChatGPT AI技術的競爭，日前揭開序幕。Google 2月8日在巴黎舉行AI發布會，向外界披露AI聊天機械人Bard時，因答題失誤，拖累股價急挫。

另一邊的

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

小米13系列國際版 2月26日晚上公布
2023/02/10
小米13系列國際版 2月26日晚上公布
iPhone「動態島」 顯示Google Maps導航
2023/02/10
iPhone「動態島」 顯示Google Maps導航
開發iOS瀏覽器 Google冀搶先機？
2023/02/08
開發iOS瀏覽器 Google冀搶先機？
華為新無綫耳機 混合降噪雙設備連接
2023/02/08
華為新無綫耳機 混合降噪雙設備連接
主持擁逾50訂閱 享YouTube共同直播
2023/02/07
主持擁逾50訂閱 享YouTube共同直播
商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 人工智能 Google 機械人 Microsoft iOS

上一篇文章

網上保險夥科企 建跨渠道即時客檔

下一篇文章

港式扒房老字號 懷舊年輕化兼備
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？