隱形戰機打「UFO」 中美鬥爭更棘手

中國科幻出圈，海內外熱議《流浪地球2》，但美國人近日更關注的，是「流浪氣球」，這同樣堪稱大製作。

《流浪地球》原著作者劉慈欣另一短篇小說《全頻帶阻塞干擾》中，講述中國軍隊面對美軍入侵，在對方高度信息化體系下處於劣勢，遂使出一招（不劇透）地氈式干擾一切電磁通訊。哪怕兄弟部隊之間也難以溝通，戰爭形式退回百年前，但敵人更難受，誰怕誰！

劉慈欣巨著《三體》系列把這概念發揮得極致。宇宙戰爭陷於下風的文明首先自我改造，成為能夠在二維空間生存的「低等」生命，再用維度武器將三維宇宙二維化，降維打擊摧毀敵方文明。哪怕自己失去再多，文明能夠延續才是第一位！

氣球變不明飛行物 在美掀風暴

說回現實世界，「降維打擊」似乎也出現了。假如北韓向美國射導彈，美軍衛星第一時間就會知，陸基中段反導系統啟動，在大氣層外攔截。敵國飛機亦不要指望能飛越重洋攻擊美國本土，你們過不了美軍戰機和航母。但最「土炮」、「笨拙」的氣球，今次竟在北美如入無人之境，更逼出美軍隱形戰機伺候！

流浪氣球在美國捲起軍政風暴，已升級至UFO（unidentified flying object，即不明飛行物體）地步！美國對華軍事包圍或需調整部署，回防填補漏洞，惟美國黨爭激化，對華政治和輿論攻擊必定加強，中方需要做好準備，趨利避害。

復盤今次事件，流浪氣球劇情並非一開始就驚心動魄，反而平淡無奇。2月1日，氣球在美國蒙大拿州遭民眾發現，首次進入公眾視野。2日，五角大樓稱這是中國的「監視氣球」，北美防空司令部（NORAD）已追蹤數天，氣球1月28日進入阿拉斯加阿留申群島空域，30日到了加拿大，31日抵達美國愛達荷州，2月1日轉至蒙大拿州。

美黨爭激化 推動氣球風波鬧大

拜登（Joe Biden）政府這樣一說，劇情馬上變得一幕比一幕緊湊。

較有專業道德的美媒，會加上「疑似」一詞，但大字標題仍然少不了「中國間諜氣球」。

間諜不是早就發現了嗎？你們為甚麼不作為！拜登當局：「氣球沒威脅地面哈！我們沒計劃擊落，否則可能變成威脅地面哦～」

氣球飛越了蒙大拿州的洲際彈道導彈井區！現已進了密蘇里州，那裏的懷特曼空軍基地是B-2隱形轟炸機大本營！中國把我們看光光了！拜登當局：「美軍基地遍天下哈！放心，我們已採取多種措施防止竊密，更已出動E-3預警機、RC-135偵察機、U-2高空偵察機，甚至F-22隱形戰機，盯死氣球，干擾它，要它老老實實，傳不了情報回中國哦～」

你你你！氣球都快飛走了！2月4日，南卡羅萊納州對開大西洋海域上空，F-22發射響尾蛇空對空導彈，砰一聲擊落了流浪氣球，創下了該機型2005年服役以來首個「空戰勝利」。拜登當局：「我們厲害了哈！拜登總統3天前（官方還未公開表態）就已拍板擊落，絕不手軟哈！布林肯（Antony Blinken）國務卿也暫時不去中國了哦～」

過往氣球曾4入美境 皆低調解決

換了是我們，老早就擊落了！拜登當局：「……其實呢，這是第5個流浪氣球，頭3個是在特朗普（Donald Trump）任內出現的……」

我們共和黨人甚麼都不知道！NORAD：「……不好意思，是我們當時沒有偵測到，情報機構後來告訴我們才知，這個漏洞我們要回去研究下……」

2月8日，拜登發表國情咨文：「不要搞錯，我們上周已表明，如果中國威脅我們主權，我們必會保家衞國！我們也做到了！」共和黨議員不理眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）事前勸阻，高喊打斷拜登：「中國已看了我們！」

2月10及11日，F-22分別在阿拉斯加、加拿大擊落不明飛行物體，UFO！美加當局：「那不像氣球，我們也不知道是甚麼和是誰的，但先打下來再研究，戰績彪炳哈哈哈！」

劇情發展至此，顯而易見，推動事件步步鬧大、幕幕加戲的，並非氣球本身，而是華府沒法掌控的美國黨爭。中方一直堅持，氣球是民用無人飛艇，氣象科研用，因為天氣和自身控制能力有限，不可抗力誤入美國，就此表示遺憾。

先別管那些UFO，也暫不論是「民用飛艇」或「間諜氣球」，從美方爆出此前已有4次類似事件可知，這對華府已不新鮮，而且他們本身都覺得沒有大不了，並可能皆與中方私下溝通解決事件，畢竟就算真的是刺探情報，美國也無法理直氣壯向中國扮委屈。

可是今次拜登政府卻失去了戰略定力，在氣球飛過阿拉斯加、加拿大，進入美國本土時高調稱之「中國監視氣球」，打開了潘朵拉的盒子。華府在反對派壓力下再也無法控制局面，弄得隱形戰機打氣球亦交不了差，甚至捅出鼎鼎大名的NORAD遭一個氣球破解的家醜。盡管美國正開大輿論喇叭，焚機「中國氣球威脅」，各國心裏也許都在想，美國到底是示強還是示弱？

中方現在必須提防，美國黨爭失控下，中美關係會再次偏離兩國元首去年峇里會晤，同意推動兩國重回穩定關係的精神。氣球風波在美發酵未完，布林肯訪華受阻，麥卡錫更可能搶閘去台北。中方既要爭取與美保持溝通管控分歧，亦要做好鬥爭準備，隨時反制美方將事態持續升級。

京可藉透明度服人 免美續炒作

拜登政府打撈氣球殘骸後，怎樣解讀用途和如何跟進，也是騎虎難下，中美關係再埋一枚地雷。中方與其坐等美方擠牙膏式炒作，不如更積極主動公佈信息，講解民用氣球確切從何而來、原定飛行計劃和具體任務、過往類似事件如何處理等細節，以理服人，以透明度取信於世界。

流浪氣球的一絲曙光是，美國欲在亞太軍事包圍中國，現在或許不得不調動資源回防。氣球飛得比絕大多數飛機都高，但換了是中俄，如果真要動手，用地對空導彈就完事。偏偏美國早已習慣只有自己將飛行器開到別人家裏，而不愁別人以其之道還治其身，不重視本國地空導彈部署，故今次只能以王牌戰機費大力氣逼近升限，再向上發射空空導彈打氣球。

氣球確有相當軍事潛力，雖然不靈活，但大載量、長續航、低成本都勝過無人機，美軍向來也在研究和應用。大自然的西風帶，更能將東亞升空的氣球免費快遞到北美。美國今次高調拿起放大鏡看中國氣球，想不動聲色放回原處，不去分散早已過度擴張的軍事資源鞏固國土防空，恐怕不能。

▲ 美國政府打撈中國氣球殘骸後，怎樣解讀用途和如何跟進，也是騎虎難下，中美關係再埋一枚地雷。（法新社資料圖片）