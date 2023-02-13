重本地體壇新聞 擴正能量凝聚民心

2月初，當時世界排名第36的香港壁球「一姐」何子樂在克利夫蘭經典賽（2023 Cleveland Classic）打出超水準表現，先後淘汰世界第8及第14的對手，生涯首次打入PSA世界職業巡迴賽銀級賽事4強；隨後她在準決賽不敵衞冕冠軍的英格蘭球手，不過仍勇奪季軍，創下個人最佳成績，壁球界的朋友都十分振奮。

增專業報道 不宜加插賠率資訊

可是，當筆者瀏覽有關何子樂的新聞時，發現它們只零星出現在一些專門報道本地體育消息的網媒，主流報章卻鮮少提及。香港傳媒向來未能廣泛地報道本地不同種類的運動，一些較冷門但表現不錯的運動項目，也難得有機會經由大眾媒體讓市民認識。

此外，讀者不難發現傳媒經常將一些博彩資訊，加插至體育新聞中，諸如賠率、莊家消息、下注策略等，恍如馬經一樣，殊不健康，不但背離體育新聞的宗旨，更在許多青少年心目中營造出「體育--賭博」的連結。若然香港社會和下一代充斥這樣的氛圍，特區政府推廣體育的政策亦必然事倍功半，社會是時候反思體育新聞要如何變得更有價值。

以英國為例，英國的體育博彩市場無論在廣度和深度，均完勝香港，項目和玩法包羅萬有；即便如此，博彩資訊亦通常只出現在小報中。相反，主流大報以專業深入的體育報道為主，而且角度多樣化，例如提供賽前新聞及分析、教練訪問、球員的成長歷程、技術解析等。事實上，不止英國，許多久負盛名的媒體，皆以專業的體育報道面向讀者，如內地人民網、《中國日報》、美國《紐約時報》、日本《讀賣新聞》等。

多聚焦本地體育 非海外賽事

相比香港媒體，它們的報道重心均集中在本地體壇，而非海外賽事。執筆之時筆者特地翻閱了當日《華盛頓郵報》及其網站，頭條主要講美式足球、棒球及NBA新聞，但筆者留意到最多人閱讀的，是一則滑浪選手的訪問，版面也有不少位置用來報道校際比賽及如匹克球（pickleball）這些新興運動，卻並未發現一則英超新聞或賠率資訊。

香港媒體可另開一版專講博彩，以滿足有需要的讀者；那麼單純「為體育而看體育」的讀者，便有機會接觸到更優質的報道，一些覆蓋面較少的運動，也可獲得更多關注。雖然筆者代表香港壁球總會，但也是一名標準的足球迷，以上建議並非針對足球運動，也不是為壁球界「喊冤」，而是認為本港的體育新聞可以做得更好。

另一方面，筆者也強烈認為，香港媒體有責任報道更多本地體壇的新聞。以壁球為例，它一直是香港其中一個表現優秀的項目，也是香港體育學院支援的「A級精英體育項目」之一。在2018年亞運會，壁球為香港貢獻了2金2銀，獎牌數量僅次於場地單車；香港壁球也持續培養出不少最高水準的運動員，包括最高女子排名世界第6的歐詠芝、男子排名世界20名內的李浩賢及歐鎮銘等。難道這個強項都不值得香港傳媒取材嗎？

所謂「台上一分鐘，台下十年功」，香港運動員每天都在經歷刻苦的訓練、嚴格的生活安排、比賽壓力、傷患和退役後重新融入社會的徬徨。現時並非所有運動員皆得到體院提供的財政資助，他們當中更有很多為了熱愛的運動而付出多年，但從未獲得獎牌或傳媒的關注；即便如此，他們代表香港出賽的時候，也會為了尊榮奮鬥到底。有好幾次，筆者作為現場觀眾，見證香港壁球選手奮力贏得獎牌，都激動得熱淚奪眶而出。難道他們的故事不值得香港市民閱讀嗎？

培育青年國家觀念 堅毅勤奮

筆者也認為，多一些報道本地體育新聞，有助推動其社會功能。關於青年的發展，筆者一向認為，應該培育他們成為有國家觀念、世界視野和對社會有擔當的人，當中很多正向價值觀，都能夠在體育體現出來，例如我們在體育培訓中重視堅毅勤奮、尊重他人、勇於承擔、同理心等態度，在比賽中又要求參與者遵守規則和認同國民身份。

因此，筆者覺得體育發展不單是領獎牌，它有更深層的意義：個人而言，它提升了市民的體質和正能量；就社會而言，體育成就可展現一個地方的軟實力，凝聚民心。在這個過程中，傳媒可引領讀者多認識本地體壇，多為本地運動員打氣。