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港物流界倡夥珠海 拓轉口扭跌勢

業界急需破局 促做好珠三角港口溝通

港聞版 2023/02/13

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《十四五規劃綱要》明確提出香港需提升國際航運及貿易物流中心地位，惟過去十年香港港口貨櫃吞吐量持續下跌約三成，本港物流業界急需破局。香港物流商會主席鍾鴻興認為，全面通關是契機，倡香港透過與珠海粵港澳物流

...

報道系列 : 通關大機遇

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