《十四五規劃綱要》明確提出香港需提升國際航運及貿易物流中心地位，惟過去十年香港港口貨櫃吞吐量持續下跌約三成，本港物流業界急需破局。香港物流商會主席鍾鴻興認為，全面通關是契機，倡香港透過與珠海粵港澳物流

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