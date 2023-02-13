港物流界倡夥珠海 拓轉口扭跌勢 業界急需破局 促做好珠三角港口溝通 港聞版 2023/02/13 分享： 分享： 《十四五規劃綱要》明確提出香港需提升國際航運及貿易物流中心地位，惟過去十年香港港口貨櫃吞吐量持續下跌約三成，本港物流業界急需破局。香港物流商會主席鍾鴻興認為，全面通關是契機，倡香港透過與珠海粵港澳物流 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 報道系列 : 通關大機遇 相關文章 跨境貨車司機渴市 業界研引外勞 今日 跨境貨車司機渴市 業界研引外勞 物流界南沙考察 冀北都預留鐵路貨運 今日 物流界南沙考察 冀北都預留鐵路貨運 香園圍停車場爆滿 議員促全預約 今日 香園圍停車場爆滿 議員促全預約 你可能感興趣 跨境貨車司機渴市 業界研引外勞 今日 01:00 跨境貨車司機渴市 業界研引外勞 物流界南沙考察 冀北都預留鐵路貨運 今日 01:00 物流界南沙考察 冀北都預留鐵路貨運 香園圍停車場爆滿 議員促全預約 今日 01:00 香園圍停車場爆滿 議員促全預約 疫情 政治 金融 歐洲 立法會 澳洲 記者 機場 地緣政治 泰國