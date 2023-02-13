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新手父母留意 豐澤屈臣氏推BB用品優惠

行政人員版 04:00 2023/02/13

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唔少家長都捨得花費添置嬰兒用品，為BB打造最好嘅成長環境。黛安收到風，豐澤由即日起至2月23日會推出O+O春季BB展，喺全綫門市及網店精選逾600款產品，優惠低至32折，涵蓋嬰兒哺育、食物處理器、外出裝備、玩具等，例如Scoot and Ride Highwaykick1 2合1平衡滑步車（1yr+）（3輪），7折後優惠價為$698；BabyBjorn Bouncer Bliss Mesh透氣嬰兒搖椅78折後優惠價約$1,554等。

易賞錢會員喺推廣期內連續2星期，更可專享限時加碼優惠，精選品牌包括Beaba、Haenim、Combi及PHILIPS AVENT。更多優惠詳情可【按此】瀏覽相關資訊。

另外，屈臣氏網店即日起至本月23日，亦會再度舉辦春季BB節，搜羅大量母嬰及育兒產品優惠，例如買雀巢能恩啟護/能恩全護配方奶粉滿$1,500，送Gemini多功能早餐機；買10罐Aptamil Pro白金版2至4號奶粉，送豐澤$500現金禮券等。易賞錢會員購物滿指定金額，更可享連串精采禮遇，包括免費獲贈母嬰健康諮詢服務、家電及嬰幼兒用品等；例如買滿$888就送2件MARCUS清爽嬰兒柔濕巾（90SX3包裝）等，詳情可【按此】瀏覽相關資訊。

本文轉載自《晴報

Scoot and Ride Highwaykick1 2合1平衡滑步車（1yr+）（3輪）

MARCUS清爽嬰兒柔濕巾

雀巢能恩啟護配方奶粉

BabyBjorn Bouncer Bliss Mesh透氣嬰兒搖椅

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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