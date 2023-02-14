復常後，友儕間外遊的話題不斷。

「近日，同事們陸續外遊，我們都在談論，為何旅行時，由早吃到晚，但回港後，體重也沒太大波動；相反，在港時，好像飲水也會肥的。」Bonnie也不例外，不時談起外遊的話題。

「你的同事們出走哪裏？」我問道。

「大部分是日本，有些在泰國回來。」她答道。

「一個人每天用多少能量，均有三大因素影響，第一而且佔的比例較多的，當然是基礎代謝率，佔約七成。另外，就是食物熱能效應（TEF）；最後一項，是日常活動及運動量。旅行期間，飲食的頻率及分量會較平日多，身體會自然多用了能量去處理及消化食物，引致TEF增加；另外，影響較大的，是我們的活動量會大多於平日上班的日子。早前，我計算過，我平日平均行三千至五千步，但是外遊時，隨隨便便就是一萬八千步，我試過有一回，跟年輕同事去日本，晚上看一看記錄，竟然是二萬六千步。可想而知，平日為何感覺喝水也肥，因平日的活動量太低，而且，經常以減吃的心態去減肥，倒令新陳代謝下降。」我詳細解釋。

見她眼神似乎仍有疑問，於是我續說：「不過，有些情況是例外的，例如，吃過多的甜品零食，如一天吃三、四個甜甜圈或餐餐也愛油炸食物的，也會增磅啊！」

「你這句說話，好像含有影射成分！」Bonnie不滿地說。

「如有雷同，實屬巧合。」我眨眨眼忍着笑說道。