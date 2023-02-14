懂得點到即止是一項藝術，亦是一種品味和格調。當一個人或地方失去點到即止的藝術時候，就是此人／此地失去品味和格調之時。太多矯情，就抵銷了點到即止的格調。矯情，情感誇張而造作，表達感情無問題，但「表演」感情就令人打冷震了。

近年，太多矯情表演看得人毛管直豎。例如，公眾人物犯錯，明明錯在自己，專注道歉便是，不用擺出一副受盡苦楚之相，大人大者對着鏡頭眼淚口水鼻涕齊流，還搬出神明，那就變了「表演」感情了，而最攞命係演技一般。真正知錯有悔意，毋須浮誇表演博同情，往後踏實做人便是。看看星級網球手舒拉寶娃：她一直服用輔助血氧流量的合法藥物逾十年，但此藥在二○一六年被世界反運動禁藥機構（WADA）列為運動禁藥，同年二月，她被驗出尿液有該禁藥成分。舒拉寶娃在記招上，坦承犯了一個重大錯誤，並會為此負全責，說話時沒有流淚扮楚楚可憐，而是大方勇敢面對懲罰。

又或本是自己崗位的份內事，或作為一個人應有的反應，例如在街上幫婆婆推車、攙扶行動不便者過馬路等，何須拍照放上網公諸於世？不值掛齒之事都不忘定鏡、拍照、打鑼打鼓，究竟是平時做好事太少？抑或覺得他人會視之為曠世偉績？有心幫人，做自己認為應該要做的事便是，不須側寫自己當中有幾多付出和辛酸。

又例如愛，一個人愛甚麼乜乜物物也好，要去到揮舞大喊、聲淚俱下又或做show咁做，就over了。甚麼人會用此方法去表演自己的愛與忠誠呢？就是根本不太愛，才要用浮誇和矯情的方式，去掩飾自己的不愛。真正愛一個人物／一個地方，會專注於「付出」和「做好」，而非把力氣花在要令人看到自己那場浮誇show。矯情的矯字，本身就是指虛假、偽裝的意思，一個人或地方太多矯扭假情，感情就只是用來「表演」。誰愛看這類矯情表演、誰會看到毛管戙，或許是一種口味和品味的分野。