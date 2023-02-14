  • 19°C
香港時間 : 2023214日 (週二) 02:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

矯情

副刊版 2023/02/14

分享：

分享：

懂得點到即止是一項藝術，亦是一種品味和格調。當一個人或地方失去點到即止的藝術時候，就是此人／此地失去品味和格調之時。太多矯情，就抵銷了點到即止的格調。矯情，情感誇張而造作，表達感情無問題，但「表演」感情就令人打冷震了。

近年，太多矯情表演看得人毛管直豎。例如，公眾人物犯錯，明明錯在自己，專注道歉便是，不用擺出一副受盡苦楚之相，大人大者對着鏡頭眼淚口水鼻涕齊流，還搬出神明，那就變了「表演」感情了，而最攞命係演技一般。真正知錯有悔意，毋須浮誇表演博同情，往後踏實做人便是。看看星級網球手舒拉寶娃：她一直服用輔助血氧流量的合法藥物逾十年，但此藥在二○一六年被世界反運動禁藥機構（WADA）列為運動禁藥，同年二月，她被驗出尿液有該禁藥成分。舒拉寶娃在記招上，坦承犯了一個重大錯誤，並會為此負全責，說話時沒有流淚扮楚楚可憐，而是大方勇敢面對懲罰。

又或本是自己崗位的份內事，或作為一個人應有的反應，例如在街上幫婆婆推車、攙扶行動不便者過馬路等，何須拍照放上網公諸於世？不值掛齒之事都不忘定鏡、拍照、打鑼打鼓，究竟是平時做好事太少？抑或覺得他人會視之為曠世偉績？有心幫人，做自己認為應該要做的事便是，不須側寫自己當中有幾多付出和辛酸。

又例如愛，一個人愛甚麼乜乜物物也好，要去到揮舞大喊、聲淚俱下又或做show咁做，就over了。甚麼人會用此方法去表演自己的愛與忠誠呢？就是根本不太愛，才要用浮誇和矯情的方式，去掩飾自己的不愛。真正愛一個人物／一個地方，會專注於「付出」和「做好」，而非把力氣花在要令人看到自己那場浮誇show。矯情的矯字，本身就是指虛假、偽裝的意思，一個人或地方太多矯扭假情，感情就只是用來「表演」。誰愛看這類矯情表演、誰會看到毛管戙，或許是一種口味和品味的分野。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

最新專欄文章 更多

私密醫美
2023/02/13
私密醫美
四招強化喉嚨肌肉
2023/02/10
四招強化喉嚨肌肉
快活是 — 吞得下
2023/02/09
快活是 — 吞得下
吞口水濁親
2023/02/08
吞口水濁親
好故事變壞故事
2023/02/07
好故事變壞故事
利嘉敏 職場文化 愛情

上一篇文章

四季平安湯水

下一篇文章

阿勒頗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？