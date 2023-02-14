日本梅花季節開催 4大賞梅名所推介

春天即將來臨，日本亦準備迎接新一年的賞花季節。除極受港人歡迎的櫻花外，梅花也是當地最具代表性的花朵之一。而2、3月就是日本的梅花季，全國各縣也有多個賞梅勝地，絕不比紅粉緋緋的櫻花遜色。

梅花有耐寒特性，

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