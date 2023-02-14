日本梅花季節開催 4大賞梅名所推介 副刊版 2023/02/14 分享： 分享： 春天即將來臨，日本亦準備迎接新一年的賞花季節。除極受港人歡迎的櫻花外，梅花也是當地最具代表性的花朵之一。而2、3月就是日本的梅花季，全國各縣也有多個賞梅勝地，絕不比紅粉緋緋的櫻花遜色。 梅花有耐寒特性， ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 倫敦多切斯特酒店改建 全新酒吧餐廳登場 2023/02/13 倫敦多切斯特酒店改建 全新酒吧餐廳登場 最早盛開日本第一櫻 東京近郊河津櫻2月1日起開花 2023/02/09 最早盛開日本第一櫻 東京近郊河津櫻2月1日起開花 國泰航空玲瓏堂貴賓室重新開放 曼谷馬尼拉裝修後陸續重開 2023/02/08 國泰航空玲瓏堂貴賓室重新開放 曼谷馬尼拉裝修後陸續重開 東京近郊埼玉夢幻美景 蘆久保冰柱復辦至2月23日 2023/02/07 東京近郊埼玉夢幻美景 蘆久保冰柱復辦至2月23日 青森縣豐收祭典 難得一見的八戶柄振舞 2023/02/06 青森縣豐收祭典 難得一見的八戶柄振舞 日本 日圓 門票 雪糕 北海道 大阪 賞花 櫻花 梅花 武藏野