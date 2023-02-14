ChatGPT現在基本上是免費給用家試用，但中國內地登記的手機其實暫時是用不了，不能開設帳號，於是反應特快的商家又找到新財路——當然就是做中間人。

跟各類忽然大熱的玩意一樣，網上迅速就會出現提供這些自稱幫你登入ChatGPT的營業號。現在市價大致是成為會員，一天二十元（人民幣，下同）不到，一個月大約二百元，年費在八、九百元上下。吸客賣點是，若不想付費，一天可有四次免費提問。而運作大家都大概估到，是中間商以境外號碼開設ChatGPT的帳號，然後設置技術接口（有一定技術開發含量），讓中國內地付費者可間接和ChatGPT系統溝通。

當然也有騙人的，例如未必是讓付費者間接連上，而是做最簡單的「搬字過紙」，代你問問題，然後回覆答案，相當low tech。

再有一種更下作的，根本就不是用ChatGPT，而只是用這個名來吸客，反正有答案回覆提問者，那是否由ChatGPT回答的又有誰知。中國其實一直有這種AI技術平台，不過之前不太火，接下來各種AIGC的平台該會鋪天蓋地。

一如前述，現在大家是錯用了這ChatGPT功能，以為它是百科全書，或百寶問答庫，或是叫它幫你寫簡單文章或分析。但其實要它實現更強的功能，是需要花時間和它磨合調試，真的當它是個人，然後把自己和它的對答調得更精準，才會得出更有用的對話。因為說到底，這技術的基礎及核心，還是在於智能學習及試錯。

據一些認真的測試者所言，現在用得較好的方面，是就着你想調研的題目，讓它提供充足背景資料，定一些提綱，再由使用者去書寫成文，然後再把文章給它微調補充。像一個指導老師多過槍手。用得多的話，它也會學習使用者習慣的行文風格，令出來的作品更神似。