美聯彭文浩 奪九龍站爆數TOP TEAM 地產版 2023/02/14 分享： 分享： 2022年樓市充滿挑戰，美聯物業團隊於逆市下仍能創做驕績，尖沙咀豪宅組高級區域營業董事彭文浩旗下英團隊，於去年全年生意額高近1,400萬元，勇奪九龍站爆數TOP TEAM殊榮，戰績彪炳。 彭文浩指， ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 代理動向 最新專欄文章 更多 中原許劍峰團隊 將軍澳區奪冠 2023/02/13 中原許劍峰團隊 將軍澳區奪冠 中原施欣達團隊 奪北角最高業績分行 2023/02/10 中原施欣達團隊 奪北角最高業績分行 中原獲南豐頒發 最受歡迎團隊獎 2023/02/09 中原獲南豐頒發 最受歡迎團隊獎 世紀21奇豐周年晚宴 主題Movie Night 2023/02/08 世紀21奇豐周年晚宴 主題Movie Night 美聯202分店 獲專業進修嘉許獎章 2023/02/07 美聯202分店 獲專業進修嘉許獎章 美聯物業 地產代理 豪宅 尖沙咀 九龍站 九龍城 旺角 九龍 瓏碧 利奧坊‧壹隅