  • 19°C
香港時間 : 2023214日 (週二) 02:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美聯彭文浩 奪九龍站爆數TOP TEAM

地產版 2023/02/14

分享：

分享：

2022年樓市充滿挑戰，美聯物業團隊於逆市下仍能創做驕績，尖沙咀豪宅組高級區域營業董事彭文浩旗下英團隊，於去年全年生意額高近1,400萬元，勇奪九龍站爆數TOP TEAM殊榮，戰績彪炳。

彭文浩指，

...

欄名 : 代理動向

最新專欄文章 更多

中原許劍峰團隊 將軍澳區奪冠
2023/02/13
中原許劍峰團隊 將軍澳區奪冠
中原施欣達團隊 奪北角最高業績分行
2023/02/10
中原施欣達團隊 奪北角最高業績分行
中原獲南豐頒發 最受歡迎團隊獎
2023/02/09
中原獲南豐頒發 最受歡迎團隊獎
世紀21奇豐周年晚宴 主題Movie Night
2023/02/08
世紀21奇豐周年晚宴 主題Movie Night
美聯202分店 獲專業進修嘉許獎章
2023/02/07
美聯202分店 獲專業進修嘉許獎章
美聯物業 地產代理 豪宅 尖沙咀 九龍站 九龍城 旺角 九龍 瓏碧 利奧坊‧壹隅

上一篇文章

通關增樓市信心 新盤二手交投升

下一篇文章

公關疏忽起火 提防建屋爭議質變
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？