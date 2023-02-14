強化教育支援 助在囚青年就業

特區政府於去年12月公布首份《青年發展藍圖》（下稱《藍圖》），開啟香港青年政策的新篇章，內文表示當局會關注不同群組青年的需要，實現青年抱有盼望、在社會盡展所長的願景。《藍圖》列出160項措施中，提及近年不少受激進思想影響而犯罪的人被收納入懲教院所，故懲教署會繼續積極推展多項合適的更生項目，協助他們重新建立正確的價值觀，並能積極面對往後人生路上的各種挑戰。這充分反映特區政府對在囚青年更生方面的關注，確保每個青年群組均可達成《藍圖》的願景。

提供學分轉換 大專課程銜接

《藍圖》的「自強篇」內有「協助青年更生」的措施，當中表示懲教署會開展「沿途有『理』計劃」，涵蓋全新或經優化的項目，包括心理輔導項目「青少年研習所」：透過靜觀和藝術治療管理情緒，為青少年在囚人士進行心理修復與重建；「正向實踐坊」社區心理服務中心：為釋後的青少年提供社區為本的心理輔導，增強其信心和心理強韌度，並強化與家人之間的關係；「『招』『職』創未來」生涯規劃項目活動：為青少年在囚及更生人士舉辦生涯規劃講座和提供就業機會，特別協助其把握大灣區的發展機遇；以及「一切從歷史出發」教育活動：透過綫上講座和利用虛擬實境與電競活動等科技元素，讓他們認識中國歷史與文化，提升國民身份認同。

此外，懲教署亦已於去年與香港都會大學簽訂備忘錄，落實長遠夥伴合作關係和更生的策略發展，包括為入獄前曾修讀或正在修讀大專課程的在囚人士，提供學分轉換及課程銜接，以及向報讀該校課程的在囚人士提供資助。

《藍圖》列舉的措施，均對在囚青年（包括因反修例社會運動而被判囚青年，下稱社運在囚青年）的更生十分有幫助，而筆者希望可以在此給予一些意見，讓特區政府可更有效協助在囚青年盡快重回正軌，發展所長，貢獻社會。

對於社運在囚青年的支援，MWYO青年辦公室於2021年公布的相關研究報告提出不少建議，筆者特別樂見特區政府有認真思考如何優化更生項目，以彰顯懲教署一直重視「懲」與「教」的發展。然而，有鑑於社運在囚青年與過往一般邊緣青年不同，他們或會有更大意願繼續升學，並擁有更高的學歷和專業技能，所需的升學和就業資訊不同，故筆者建議懲教署可以提供更多元化及更專業的在囚人士教育，亦有助長遠的在囚青年更生項目發展。

參考中國內地一直重點開發監獄改造罪犯工作，堅持把教育改造作為中心任務，例如四川省監獄提出「大教育」概念，在教育及就業支援上成功作出創新改造，推進工作不僅構建社會共同協作文化，也支援在囚人士順利回歸，降低再犯率，打造成現代化文明監獄，措施包括加強社會適應性訓練，如創業訓練、模擬訓練、無縫對接聯動機制和回歸及就業指導。

綫上學習平台 可續上課畢業

另外，出監教育也十分重要，旨在對即將刑滿釋放的在囚人士，開展具針對性的教育培訓，特別是眉州監獄也致力完善設施設備，打造潔淨敞亮的監舍，引導罪犯在良好的改造氣氛中修心修行。

筆者建議懲教署也可效法「大教育」理念，繼續重點優化監獄的教育及就業支援，以推行更多元化及專業學習的監獄「校園環境」為目標。首先，為準確了解不同背景的在囚青年之學習需要，署方可安排入獄後約一星期進行學習問卷調查，並聯同社會組織合作進行，且定期探討其學習情況，例如參與的課程、每日花多少時間學習、學習目標、能否滿足學習需要、學習困難等，繼而可因應不同學習需要，給予適當的支援及學習安排。

例如社運在囚青年較多在專上學院就讀，署方可在保安情況許可下，讓他們適度上網，並提供可租借和預先加載相關應用程式的平板電腦，而該電腦只可登入大專院校的綫上學習平台；懲教署也可聯同各大專院校（不單只是香港都會大學）提供網上學習，使他們仍然可繼續上課，並如期畢業。

培訓專業技能 容許外出試工

另外，教育宜與就業緊密扣連，懲教署可強化在囚青年的專業技能培訓，以及預早作出就業安排，好讓他們可在出獄前已有充足的工作準備。署方可主動聯絡更多不同行業的僱主（特別是需聘請專業職位的），擴大資料庫，並與僱主合作設計培訓內容，讓在囚青年的技能可緊貼市場需要；如情況許可，僱主更可透過網上面試，招聘將近刑滿出獄的在囚青年，或懲教署容許更多合適的在囚青年獲得出外試工機會，讓僱主及青年先有初步認識，以增加聘用的機會。

當監獄的教育及就業支援趨向多元化及專業化，加上社運在囚青年有別於過往一般在囚青年的學習需要，正好讓特區政府收集數據，評估及制定更多不同的教育及就業支援措施，加大開發監獄改造罪犯工作的深度與向度，最終能在監獄提供適切的「校園環境」，這對於青年的未來、社會長治久安，以及經濟發展均十分有益處。

筆者期望特區政府能貫徹執行《藍圖》的措施，並持續優化和擴展更多有效的更生項目，協助這群組的青年重拾盼望，在社會盡展所長。

▲ 懲教署積極推展多項在囚青年更生項目，協助他們重新建立正確的價值觀。（資料圖片）