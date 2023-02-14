日迴轉壽司品牌 引AI監控防惡作劇 行政人員版 2023/02/14 分享： 分享： 早前在網絡上接連流傳在迴轉壽司店的惡搞影片，日本其中一大型迴轉壽司品牌「藏壽司」Kura Sushi近日宣布，將於3月上旬引入AI監控系統，以防惡作劇持續影響營運及生意。 藏壽司將在總部中央處理新系統運 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 料直接採M3芯片 新iMac最快年底推 今日 料直接採M3芯片 新iMac最快年底推 未整合ChatGPT Bing下載量已飈10倍 2023/02/13 未整合ChatGPT Bing下載量已飈10倍 小米13系列國際版 2月26日晚上公布 2023/02/10 小米13系列國際版 2月26日晚上公布 iPhone「動態島」 顯示Google Maps導航 2023/02/10 iPhone「動態島」 顯示Google Maps導航 開發iOS瀏覽器 Google冀搶先機？ 2023/02/08 開發iOS瀏覽器 Google冀搶先機？ 科技行業 科技硬件 科技軟件 人工智能 日本 鏡頭 硬件 食品 社會民生