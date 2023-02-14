日迴轉壽司品牌 引AI監控防惡作劇

早前在網絡上接連流傳在迴轉壽司店的惡搞影片，日本其中一大型迴轉壽司品牌「藏壽司」Kura Sushi近日宣布，將於3月上旬引入AI監控系統，以防惡作劇持續影響營運及生意。

藏壽司將在總部中央處理新系統運

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