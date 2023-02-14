料直接採M3芯片 新iMac最快年底推 行政人員版 2023/02/14 分享： 分享： 蘋果iMac對上一次更新已是2021年4月，彭博記者Mark Gurman最近指出，蘋果最快今年底才會推出新版本24吋iMac，並預計新iMac將跳過M2芯片，直接採用尚未推出的M3芯片。 蘋果官網現有 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 日迴轉壽司品牌 引AI監控防惡作劇 今日 日迴轉壽司品牌 引AI監控防惡作劇 未整合ChatGPT Bing下載量已飈10倍 2023/02/13 未整合ChatGPT Bing下載量已飈10倍 小米13系列國際版 2月26日晚上公布 2023/02/10 小米13系列國際版 2月26日晚上公布 iPhone「動態島」 顯示Google Maps導航 2023/02/10 iPhone「動態島」 顯示Google Maps導航 開發iOS瀏覽器 Google冀搶先機？ 2023/02/08 開發iOS瀏覽器 Google冀搶先機？ 科技行業 科技硬件 科技軟件 晶片 iMac Apple 消費資訊