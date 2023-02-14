料直接採M3芯片 新iMac最快年底推

蘋果iMac對上一次更新已是2021年4月，彭博記者Mark Gurman最近指出，蘋果最快今年底才會推出新版本24吋iMac，並預計新iMac將跳過M2芯片，直接採用尚未推出的M3芯片。

蘋果官網現有

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