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料直接採M3芯片 新iMac最快年底推

行政人員版 2023/02/14

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蘋果iMac對上一次更新已是2021年4月，彭博記者Mark Gurman最近指出，蘋果最快今年底才會推出新版本24吋iMac，並預計新iMac將跳過M2芯片，直接採用尚未推出的M3芯片。

蘋果官網現有

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欄名 : 科技新知

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