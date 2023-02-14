麥當勞推全新鹽酥雞排飽 情人節$20歎兩件鹽酥麥炸雞

轉眼就到咗情人節，黛安收到風，麥當勞將為情人間嘅甜蜜增添更多「脆」味，明日（15日）起，鹽酥麥炸雞及多款夜市風味美食將回歸，並帶嚟超新星「鹽酥雞排飽」，而全新登場嘅「鹽酥雞排飽套餐」只需$39，畀戀人齊齊以超值價品嘗久違嘅夜市滋味。麥當勞App用戶更可以喺今日（14日）情人節，以優惠價$20率先試食兩件鹽酥麥炸雞（雞槌）！

食過麥炸雞嘅朋友都知道，佢嘅卜卜脆、肉嫩和Juicy風靡炸雞界，今次將呢份金黃香脆且嫩滑多汁嘅炸雞滋味加到鬆軟嘅長麵包中，勢必擄獲眾多雞迷嘅歡心。鹽酥雞排飽嘅雞排係採用去骨雞腿肉，配上加入羅勒嘅蛋黃醬及羅馬生菜，食落惹味又香口。至於鹽酥麥炸雞除咗香酥惹味，仲秉承咗原味麥炸雞金黃酥脆、肉嫩多汁嘅特點，由嚴選優質雞槌及雞上髀製成，除咗有1件單售及2件裝超值套餐外，仲有自選6件桶裝（單一或混合口味）。

此外，麥當勞同日起更會推出多款美食，明日起大家用麥當勞App優惠券，就可以歎到「$10香芋吉士批」和「$16香芋風味麻糬麥旋風」兩款甜品，仲有「$39歎鹽酥麥炸雞（2件）招牌套餐配香滑薯蓉」、「$50歎鹽酥麥炸雞超值套餐配香芋風味麻糬麥旋風」等，大家唔好錯過呀。

本文轉載自《晴報》

▲ 香芋風味麻糬麥旋風