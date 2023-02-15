開門七件事，柴米油鹽醬醋茶，糖並不入尋常百姓家。直至近數十年，西方速食文化大為流行，糖被大量使用，這造成北美歐洲癡肥問題及糖尿病等病例飈升，近年內地沿海發達城市亦有相似趨勢。

高糖及精製食品並不健康，引致相關代謝障礙、肥胖及糖尿疾病大流行，英國等國家亦推行高糖食品稅，以經濟手段壓制食品廠商過度使用糖。糖可謂是近幾年間被討論得最為熱烈，但又使用廣泛的味道添加劑。

經常飲食攝入高糖份可引致癡肥，但五穀類主食卻又提供身體所需熱量，何解本質如一的食物卻遭千夫所指？其原因在於高糖可改變腸道生態，影響營養正常吸收。紐約哥倫比亞大學進行飲食對腸道健康影響實驗，測試高低糖份飲食對實驗鼠的影響。結果發現高糖組於4周後出現肥胖、代謝障礙及糖尿傾向。

研究人員並發現糖組大鼠腸道益生菌叢及腸道免疫細胞數目明顯減少，並作假設解釋高糖份飲食會促使腸道細菌失衡，壞菌數量大增，益生菌量銳減，腸道免疫細胞Th17因而減少。由於失去免疫細胞Th17的保護作用，腸壁會從食物中吸收更多脂肪及糖份，結果糖組大鼠體重明顯增加。

另一邊廂，巴西一份前瞻性世代研究，亦得出結論精製飲食會降低認知能力的關係。實驗對10,775名男女不同年齡人士作追蹤觀察飲食習慣，並於不同時間點測試其認知能力改變。觀察受試者飲食習慣，例如經常進食超加工食品（Ultra-Processed Food UPF），如化工食品添加劑、炸薯條、人工奶油等，另一組為食物基本以新鮮蔬果肉類為主。結果發現經常進食UPF組有平均28%的認知能力跌幅，而改變並不單單見於60歲以上人士，60歲以下群組亦有同樣情況。實驗嘗試解釋，這可能由於UPF食物可引致自身體心腦血管系統內產生炎症物質，引起腦內廣泛腦細胞微破壞，若累積一定程度，波及大腦認知功能。結果已刊載《美國醫學會神經病學雜誌》（JAMA Neurology）上。

中醫亦不認為糖是健康。食物味道可分為辛甘酸苦鹹五味，以養五臟，糖味甜屬甘味，入五臟對應脾臟。飲食失衡過多糖份，則易抑腎致腎虛，故《內經•五臟生成》言「多食甘則骨痛而髮落」。

五味增添飲食及生活情趣，不及或過猶並不可取，經常速食過甜更是損傷身體，這萬不應放肆自己口慾。