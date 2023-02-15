有年輕朋友問我，現在教公關、教傳播還有意思嗎？我自覺仍有，甚至比以前更加有意思，因為現世代的變化相比以前，不僅速度改變，更是本質不同。十年前處理公關危機有效的一套，在今天沿用可能無效不特止，跟足或死得更加快。因為今時今日要有公關智慧，需要擁極強的社會觸覺、閱讀公眾情緒的能力、危機意識、到位策略、極強分析力、執行力和溝通力，缺一都不稱職，我們也曾在香港看過不少反面例子。

而且，很多做人智慧和公關智慧是互通的，教公關同時可以教做人，甚有意思，例如：

一、在人前自詡如何世一，只會像未見過世面的鄉土人，效果突兀兼滑稽。讚賞出於其他人口中，而且必須自發和自願，那才有意義。同樣，品牌、企業、機構、領袖又或公眾人物，切忌自己讚自己。真材實料毋須自吹自擂，自有第三方樂意幫你認證（third party endorsement）或傳播口碑。

二、面對公眾情緒，「化解」一詞很有提醒作用，當中已經包含公關非常重要的兩個步驟：1.先「化」公眾情緒；2.才能「解」決問題。放諸做人層面，同樣可以應用。面對各種人際關係，無論甚麼事，最緊要先「化」了對方的情緒，才可以「解」決問題。一個人嬲到火遮眼時，對方即使幾有道理也聽不入耳；將心比己，當對方有情緒時，首要步驟並非要拗贏對家，而係先去「化」了對方的情緒，解決問題才會事半功倍。無論是人際關係或公關場景，最難拆解的永遠不是事件，人的情感和情緒才是最棘手之處。

因此，我覺得公關跟做人如出一轍，都要有閱讀及化解對家情緒的能力。對人或對公眾，需要觀察、調節和交流，溝通是需要兩方面的，若像Beatles首歌《Hello Goodbye》那樣，你跟我講hello時，我同你講goodbye，而我講hello時，你就走人，永遠對不到口，那無論做人或公關，都要自我反省。