韓國釜山舉行鎮海軍港節 3月必到賞櫻勝地 副刊版 2023/02/15 分享： 分享： 韓國釜山大型慶典「鎮海軍港節」，時隔4年再度舉行。鎮海位於韓國南部的慶尚南道，是當地主要的軍事港口，亦是春天賞櫻的好地方。距離釜山需大約一小時左右，可於部分網站如Klook、KKday等預訂一天團前往 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 8度海逸酒店海鮮自助晚餐 網上預訂可享最高8折 2023/02/13 8度海逸酒店海鮮自助晚餐 網上預訂可享最高8折 情人節 「First Love」清酒活動 多款清酒免費試飲 2023/02/11 情人節 「First Love」清酒活動 多款清酒免費試飲 JFOODO匠人之藝匠心之味活動 逾10款期間限定日本便當登場 2023/02/11 JFOODO匠人之藝匠心之味活動 逾10款期間限定日本便當登場 vVARDIS 牙齒抗衰老 2023/02/07 vVARDIS 牙齒抗衰老 精選4款情人節朱古力 少女心滿瀉 2023/02/06 精選4款情人節朱古力 少女心滿瀉 鐵路 櫻花 慶典 釜山 旅遊資訊 賞花