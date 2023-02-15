韓國釜山舉行鎮海軍港節 3月必到賞櫻勝地

韓國釜山大型慶典「鎮海軍港節」，時隔4年再度舉行。鎮海位於韓國南部的慶尚南道，是當地主要的軍事港口，亦是春天賞櫻的好地方。距離釜山需大約一小時左右，可於部分網站如Klook、KKday等預訂一天團前往

...