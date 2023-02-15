迎接內地客 香港應做好哪些準備？

上周末是內地與香港恢復全面「通關」後的首個周末，大批內地旅客來港，到上水、尖沙咀等熱門購物區「掃貨」，更有首個「點對點旅行團」到港遊玩，在遍布奢侈品門店的尖沙咀廣東道一帶，部分商舖門口大排長龍，久違的熱鬧景象重現。

據特區政府入境處的數據，全面「通關」後的6天裏，內地訪客數量逐日遞增，共約19.3萬人次，單是上周六（11日）便有近5萬人次，是該周最高。內地遊客的到來，給香港旅遊、零售、食肆及相關產業注入了「強心劑」，但與疫情前相比，以上數據還不算大，真正的「遊客潮」還沒有到來。

隨着內地遊客增多，香港的經濟復甦將會加快步伐，但與疫情前相比，內地和香港都有很大變化，香港應審時度勢，做好迎接內地遊客的準備，並藉此契機謀劃香港旅遊的長遠發展策略。

由於香港是免稅港，使同一商品的價格相對於內地具有優勢，即使在內地網購非常發達的今天，香港實體店的商品價格仍不會高於網購價格，許多內地人正是為購物而來；加上廣深港高鐵開通後，從廣州、深圳到香港十分便利，近在咫尺的「購物天堂」更具優勢。

購物便利化 續改善支付系統

但也應看到香港零售業的不足：一些商場人流稍多，就需要排隊等候；一些店舖空間狹小，購物體驗不爽；還有一些商家配套服務設施不足。另外，內地遊客早已習慣綫上支付，「隨身不帶錢」也是許多人的常態，香港支付系統能否滿足內地遊客的高質量需求，也是一個值得注意的細節。

這些年來，內地網購發展迅猛，購物非常便捷，手指輕輕一點，心儀的商品幾日就可到貨；如不滿意，7日內可無理由退貨。內地民眾已經習慣了這種便利的購物方式，如果購物便利化做得不夠好，也會令一部分遊客的購物興趣降低，因此對於商家來說，如何使購物更便利、更舒適，是當下急需考慮的問題。

盤活資源 擴旅遊綫路增體驗

香港的購物中心主要集中在港島，遊客「一窩蜂」湧向港島，則難免影響市民的交通出行，這也是市民抱怨的原因之一；從長遠來看，應做好「分流」規劃，打造更多購物中心，讓遊客不必到港島，依然能買到好商品。近年來，新界及九龍新增多個特色商場，加上明年機場航天城綜合商貿發展項目落成，香港的購物中心逐漸增多，旅行社可科學設計綫路，引導遊客分時段、分區域到這些商場購物，使全港處處是「購物天堂」的美譽，深入內地民眾心坎。

根據2018年的統計數據顯示，來港過夜旅客人均消費6,600元，明顯高於「一日遊」。香港是彈丸之地，如何留下更多的遊客多住幾日？這是政府和旅遊企業需要聯手做的「功課」。

以夜景為例，維多利亞港的夜景魅力非凡，港人引以為傲；但也要看到，內地這些年發展很快，不僅上海、廣州等地的夜景毫不遜色，西安的「大唐不夜城」再現大唐盛世的壯觀，名聲大噪，還有許多名不見經傳的中小城市，都有獨具地方特色的「燈光秀」。古語云「士別三日，當刮目相看」，香港與內地遊客已「別了3年」，內地遊客的品位也在提高，如果我們看不到這些，就無法吸引遊客逗留香港。

特區政府和旅遊企業應及早謀劃，重整旅遊綫路，推出新的項目。香港不僅有太平山、銅鑼灣、維多利亞港，還有海洋公園、西九文化區、世界地質公園、亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+，特別是反映一國兩制下香港生活方式不變的「馬照跑」，對於內地遊客就有吸引力；關鍵是如何盤活資源，讓內地遊客獲得不一樣的體驗。

理性態度 重塑「好客之都」形象

上周六上午，香港海洋公園迎來2023年首批140多名遊客的內地旅行團，海洋公園工作人員熱情地向遊客們打招呼：「好久不見！」多名遊客也高聲回應：「好想念！」現場氣氛十分熱烈。

長期以來，在內地人腦海裏，香港與「良好法治」、「高度文明」、「現代化」等詞彙聯繫在一起，但在2019年發生的「修例」風波，卻給人留下了「香港人歧視內地人」的深刻印象。香港與內地全面通關，是兩地重新溝通了解的新起點。

其實，香港是一個包容性極強的城市，自從開埠以來，不同信仰、不同膚色的人在這裏滙聚，令香港成為中西文明的交滙點。香港具有商業城市所擁有的熱情、包容、守信等品質，應重新塑造「好客之都」形象，在這方面，香港有許多值得改進的地方，例如一些的士司機不會講普通話、一些公共場所的中文簡體字太少等。

香港的「好客」，還應體現在市民的態度上。不少市民對內地遊客懷有一種矛盾的心理，一方面內地遊客拉動香港消費市場，助推香港經濟復常；另一方面，內地遊客的增多，也會使人口密度很大的香港變得更加擁擠，影響市民的生活質量。過往，部分市民把對待「水客」的態度，放大到對待整個內地遊客群體，走向了極端；現在，則需要以平和、平等、理性的態度對待內地遊客，香港需要從點點滴滴的變化，塑造「好客之都」的形象。

善用航空樞紐地位 推多元深度遊

香港旅發局2020年發布的數據顯示，2019年購物消費在到訪香港的過夜內地旅客總消費額佔比高達57.1%，若是統計不過夜內地旅客的數據，購物消費佔比甚至達到了近88.9%，「購物」是內地遊客來港的「主要功課」。3年疫情期間，由於香港與內地「封關」，澳門等免稅目的地興起；未來，隨着海南自貿區建設的推進，香港「購物天堂」的優勢將面臨更大競爭，因此，以「購物」為主要內容的香港旅遊業需要轉型。

未來訪港旅客要求的體驗模式會有所改變，大型旅行團將減少，更多人會選擇「自由行」，來一次深度旅遊。香港地域狹小，但文化多元、資源豐富，香港的「深度遊」應該在哪裏發力，值得業界深入探討。

香港作為亞洲航空樞紐，能夠作為內地遊客前往其他國家或地區的跳板，這也會吸引更多內地遊客在香港作短暫停留、遊玩。

香港旅遊業的轉型，可從「購物」介入，延展至自然風光、美食探索等領域，特別是香港致力打造的「八大中心」中，有「中外文化藝術交流中心」，可藉此設計「藝文之旅」。總之，打造「購物＋X」的多元、深度旅遊形式，讓「香港之旅」更有吸引力。

無論世界如何變化，內地都是香港最大的支撑，只要我們善用資源，香港的路子會愈走愈寬；迎接內地遊客，也是香港旅遊、零售等相關產業一次轉型升級的機會，不容錯過！

▲ 從長遠來看，本港應做好分流規劃，打造更多購物中心，而旅行社亦應科學設計綫路，引導遊客分時段、分區域到不同商場購物。（資料圖片）