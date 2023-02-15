把握復常機遇 調整稅務添競爭力

展望2023年，中國內地於1月初重新開放邊境、恢復通關，內地與國際的聯繫往返逐步復常，本港經濟有望重拾活力。香港作為國際金融中心，具有「超級聯繫人」的角色，應發揮自身獨特優勢，為國家復常以至長遠發展作出貢獻，並抓緊國家發展大局帶來的機遇。

經濟活動的恢復，將受到其他外圍因素的挑戰，包括不穩定的地緣政治局勢、環球加息及通脹、息率趨升以致借貸成本增加、投資情緒和資金流向令樓市及股市受壓等。有見及此，香港在迎接通關帶來新機遇的同時，也要為長遠經濟發展及挑戰作更好準備，在計劃任何資源投放及配置時，應更趨審慎，確保相關資源投放用得其所，達到應有之政策目的，對香港經濟及長遠發展帶來正面作用。

除了上述不穩定因素及挑戰，國際上的稅務局勢亦不斷變化、發展，筆者認為，特區政府可以針對性地檢視和制定有效的應對稅務措施，進一步提升香港競爭力。

資本收益「安全港」 保稅務優勢

1.外地收入豁免徵稅（FSIE）修例後，應考慮盡快引入資本性收益「安全港」，保持香港稅務優勢

外地收入豁免徵稅（FSIE）稅務修訂條例於2022年12月通過，由今年1月1日起，在香港經營業務的跨國企業集團成員實體，收取指明外地收入，即利息、股息、知識產權收入和股權處置收益（處置收益），將被視為源自香港，在香港收取該等收入時，應繳納香港利得稅；若能滿足一些特定要求，如經濟實質要求、持股要求或關聯要求，則該等指明外地收入將繼續根據FSIE，在香港豁免繳納香港利得稅。

其中就外地處置收益，如未能滿足特定要求，即使有關收益源自香港以外（offshore sourced），或／及屬於資本性收益（capital gain），在FSIE下仍然需要繳納香港利得稅，這無疑削弱香港的稅務優勢。

就源自香港的處置收益，根據目前稅務規定，如有關收益屬於資本性收益，毋須繳納香港利得稅；但由於稅務局需要基於每宗個案的實際情況，判定有關收益是否屬於資本性收益，在實際操作上，往往為企業帶來不確定性。筆者建議特區政府，應積極考慮盡快為相關資本性收益設立「安全港」（safe harbor），例如要求有關企業持有最少某個百分比的股份（例如15%），以及對有關股份持有至少一段時間（例如12個月），便可被認定為資本性收益，毋須繳納香港利得稅。

筆者亦建議特區政府在考慮有關「安全港」時，可參考其他國家相似的做法及要求，確保香港制定的資本性收益「安全港」，具有足夠的競爭力。

優化基金利得稅豁免 涵債券基金

2.再次建議優化香港基金利得稅豁免條例，涵蓋債券基金，一併優化附帶權益稅務寬減條例

根據現行基金利得稅豁免條例，利息收入皆被視作「附帶於指明交易的收入」（而不是來自「指明交易的收入」），只在不超過基金總交易收入的5%時，才可獲利得稅豁免；在這個規定下，某些類型基金（如債券基金）的大部分收入均為利息收入，便不能獲得利得稅豁免。參考其他國家相似的基金稅務豁免條例，其稅務豁免亦涵蓋債券基金，香港現行的基金利得稅豁免條例存在上述限制，大大影響在香港成立債券基金的吸引力。

債券以及債券基金一直是資產市場一個很重要的資產類別，考慮到已有其他國家的基金稅務豁免涵蓋了債券基金，筆者再次建議特區政府，認真考慮優化香港基金利得稅豁免條例，以涵蓋債券基金。

另外，特區政府亦可就附帶權益稅務寬減條例一併作出優化，鞏固香港作為國際資產管理中心的地位。

提供稅惠 吸家族辦公室落戶

3.向合資格基金經理及合資格單一家族辦公室提供稅務優惠

筆者建議特區政府可參考其他國家，向合資格的基金經理提供利得稅稅務優惠，其合資格利潤可享優惠利得稅稅率（例如為標準稅率16.5%的一半，即8.25%），有關稅務優惠措施可吸引更多基金經理落戶香港，進一步促進香港作為國際資產管理中心。

另外，根據正在立法會審議的《2022年稅務（修訂）（家族投資控權工具的稅務寬減）條例草案》，如家族投資控權工具符合相關豁免條件，其合資格交易和附帶交易所得的應評稅利潤，將可獲豁免繳付利得稅。不過，草案的豁免利潤並未包括單一家族辦公室本身的管理收入，以上向合資格基金經理提供稅務優惠的建議，如能包括合資格單一家族辦公室，並且得以落實，將更有利推動家族辦公室業務在香港的發展。

筆者相信上述稅務建議，可提升香港的整體競爭力，同時為香港金融及周邊行業帶來更多就業機會，促進經濟發展，鞏固香港作為國際金融中心的地位，進一步提升香港的競爭力。

▲ 特區政府應針對性地檢視和制定有效的應對稅務措施，進一步提升香港競爭力。（資料圖片）