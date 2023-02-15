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全球科企裁員未止 今年來共涉逾10萬人

行政人員版 2023/02/15

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【本報訊】全球科企自去年底掀起裁員潮，情況持續至今仍未見完結迹象。根據專門追蹤科技行業裁員情況的網站Layoffs.fyi最新數據，2023年全球科技業宣布裁員計劃總人數，截至昨日已超過10萬人，數目

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欄名 : 職場新知

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