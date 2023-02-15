全球科企裁員未止 今年來共涉逾10萬人 行政人員版 2023/02/15 分享： 分享： 【本報訊】全球科企自去年底掀起裁員潮，情況持續至今仍未見完結迹象。根據專門追蹤科技行業裁員情況的網站Layoffs.fyi最新數據，2023年全球科技業宣布裁員計劃總人數，截至昨日已超過10萬人，數目 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 職場新知 最新專欄文章 更多 疫下兩大工作習慣 礙復常須及早停止 2023/02/09 疫下兩大工作習慣 礙復常須及早停止 研究：望見自然景觀 員工更快樂高效率 2022/12/29 研究：望見自然景觀 員工更快樂高效率 Twitter再裁5千合約工 多數無收正式通知 2022/11/15 Twitter再裁5千合約工 多數無收正式通知 調查：Z世代職場訴求 冀WFH工作生活平衡 2022/11/02 調查：Z世代職場訴求 冀WFH工作生活平衡 畢業生與僱主 薪金期望落差逾4千元 2022/10/25 畢業生與僱主 薪金期望落差逾4千元 商業 美國 行業 科技行業 人工智能 裁員 Microsoft Zoom 員工福利 Dell