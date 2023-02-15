蘋果更新修復3大Bug 惟開啟Google Photos死機 行政人員版 2023/02/15 分享： 分享： 蘋果（Apple）去年11月推出iOS 16.1.2版本，已最佳化iPhone 14系列的車禍偵測功能，惟仍頻傳誤觸車禍偵測功能。蘋果最新發布iOS 16.3.1正式版，再度將車禍偵測功能最佳化。 蘋果 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 fb發展亞太區 藉AI分析推薦內容 今日 fb發展亞太區 藉AI分析推薦內容 料直接採M3芯片 新iMac最快年底推 2023/02/14 料直接採M3芯片 新iMac最快年底推 日迴轉壽司品牌 引AI監控防惡作劇 2023/02/14 日迴轉壽司品牌 引AI監控防惡作劇 未整合ChatGPT Bing下載量已飈10倍 2023/02/13 未整合ChatGPT Bing下載量已飈10倍 小米13系列國際版 2月26日晚上公布 2023/02/10 小米13系列國際版 2月26日晚上公布 科技行業 科技硬件 科技軟件 Apple iPhone iOS iPad iPhone 14 Google Photos