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蘋果更新修復3大Bug 惟開啟Google Photos死機

行政人員版 2023/02/15

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蘋果（Apple）去年11月推出iOS 16.1.2版本，已最佳化iPhone 14系列的車禍偵測功能，惟仍頻傳誤觸車禍偵測功能。蘋果最新發布iOS 16.3.1正式版，再度將車禍偵測功能最佳化。

蘋果

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