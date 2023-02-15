蘋果更新修復3大Bug 惟開啟Google Photos死機

蘋果（Apple）去年11月推出iOS 16.1.2版本，已最佳化iPhone 14系列的車禍偵測功能，惟仍頻傳誤觸車禍偵測功能。蘋果最新發布iOS 16.3.1正式版，再度將車禍偵測功能最佳化。

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