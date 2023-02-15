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fb發展亞太區 藉AI分析推薦內容

行政人員版 2023/02/15

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AI角色在社交媒體作用趨重要，Facebook總監Tom Alison昨在「Facebook最新發展亞太區傳媒簡介會」上表示，現時活躍用戶已突破20億人，反映平台的用戶社群仍在增長，其中利用AI進行新

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欄名 : 科技新知

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