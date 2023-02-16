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搭華航比卡超客機去台北 全機Pokémon打卡位

副刊版 2023/02/16

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台灣宣布自2月20日早上9時開始，港人可網上申請入台證到台灣自由行，不少人都計劃起行。而去年7月中華航空宣布加入The Pokémon Company的「飛翔皮卡丘計劃」，正式啟航全台首架比卡超飛機航

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欄名 : 旅事通

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