搭華航比卡超客機去台北 全機Pokémon打卡位 副刊版 2023/02/16 分享： 分享： 台灣宣布自2月20日早上9時開始，港人可網上申請入台證到台灣自由行，不少人都計劃起行。而去年7月中華航空宣布加入The Pokémon Company的「飛翔皮卡丘計劃」，正式啟航全台首架比卡超飛機航 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 日本梅花季節開催 4大賞梅名所推介 2023/02/14 日本梅花季節開催 4大賞梅名所推介 倫敦多切斯特酒店改建 全新酒吧餐廳登場 2023/02/13 倫敦多切斯特酒店改建 全新酒吧餐廳登場 最早盛開日本第一櫻 東京近郊河津櫻2月1日起開花 2023/02/09 最早盛開日本第一櫻 東京近郊河津櫻2月1日起開花 國泰航空玲瓏堂貴賓室重新開放 曼谷馬尼拉裝修後陸續重開 2023/02/08 國泰航空玲瓏堂貴賓室重新開放 曼谷馬尼拉裝修後陸續重開 東京近郊埼玉夢幻美景 蘆久保冰柱復辦至2月23日 2023/02/07 東京近郊埼玉夢幻美景 蘆久保冰柱復辦至2月23日 台灣 航空 台北 Pokemon 中華航空