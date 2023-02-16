三個十九歲小子在加拿大冰封的班夫國家公園（Banff National Park）認識，走在一起源於宗教，留在一起卻因臭味相投；過不了多少時間，便一同向宗教說再見，友誼卻留下，數年大學同窗生活結束後，便要說再見。

畢業話別前，窮學生無經費慶祝，三人找來一艘橡皮艇，在城市中央北薩斯喀徹溫河（North Saskatchewan River），從上游漂到下游，喝着啤酒大談人生意向，談着笑着，在不知不覺中，那不爭氣的橡皮艇竟開始洩氣，漫長旅程也只好提早告終，相擁後便各奔前程，展開不同的人生歷程。

「Life was meant for good friends and great adventures」（Unknown），這佚名的金句，繙成中文就是：「生命不外乎遇上好朋友和走上偉大的歷險旅程。」四十年後，其中一位小子早已是知名人士，香港歷史上最賣座的五部電影中，他佔兩部，他將演的舞台劇有六十萬人在網上輪候購票也一票難求，他就是黃子華，其餘兩人包括醫生，也在各自的領域上略有所成而不負此生。

當年，沒有著名導演為他們拍下《給十九歲的我們》（若有的話，他們也很可能會同意公映），昔日的記憶早已變得模糊，但肯定知道那是美好時光。人生難得遇上好朋友一同走過生命高峰低谷後，仍能笑看人生地說句：「我們人生走得還算不錯。」再加句祝福：「前面還有數十年，小心你的前列腺，尿頻便要早點看醫生。」

給十九歲的我們—只有一句：「感激遇上！」