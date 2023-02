三個十九歲小子在加拿大冰封的班夫國家公園(Banff National Park)認識,走在一起源於宗教,留在一起卻因臭味相投;過不了多少時間,便一同向宗教說再見,友誼卻留下,數年大學同窗生活結束後,便要說再見。

畢業話別前,窮學生無經費慶祝,三人找來一艘橡皮艇,在城市中央北薩斯喀徹溫河(North Saskatchewan River),從上游漂到下游,喝着啤酒大談人生意向,談着笑着,在不知不覺中,那不爭氣的橡皮艇竟開始洩氣,漫長旅程也只好提早告終,相擁後便各奔前程,展開不同的人生歷程。

「Life was meant for good friends and great adventures」(Unknown),這佚名的金句,繙成中文就是:「生命不外乎遇上好朋友和走上偉大的歷險旅程。」四十年後,其中一位小子早已是知名人士,香港歷史上最賣座的五部電影中,他佔兩部,他將演的舞台劇有六十萬人在網上輪候購票也一票難求,他就是黃子華,其餘兩人包括醫生,也在各自的領域上略有所成而不負此生。

當年,沒有著名導演為他們拍下《給十九歲的我們》(若有的話,他們也很可能會同意公映),昔日的記憶早已變得模糊,但肯定知道那是美好時光。人生難得遇上好朋友一同走過生命高峰低谷後,仍能笑看人生地說句:「我們人生走得還算不錯。」再加句祝福:「前面還有數十年,小心你的前列腺,尿頻便要早點看醫生。」

給十九歲的我們—只有一句:「感激遇上!」