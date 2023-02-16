開一個記者招待會，有很多細節位要注意。先不說記招的內容，那牽涉到策略（strategy）。此文專注討論記招的呈現風格和方式（delivery）。「如何deliver？」相當緊要，那是公眾望埋去產生的第一印象（first impression）。

簡單如背景（backdrop）的顏色、樣式和字樣選擇，理應細心思量。若記招是有關悲傷或嚴肅事情的交代，背景應以簡潔為主，但若布置或帷幕卻是紅、紫、橙色或色彩繽紛之類，那就是場景顏色和場景情緒的錯配。但凡涉及悲傷或嚴肅事情的記招，背景顏色宜用穩陣沉實色，如淺褐、米白、淡黃、深藍等。相反，若記招是宣布喜事，backdrop平平無奇或一隻藍色加一行字，字樣又用見慣的電腦字款，那就根本deliver不到應有的開心、歡樂、希望、同慶或開創新局面之場景氣氛（contextual mood），公眾望埋去，保守而沉悶，做不到應有的歡騰效果。沒注意到這些細節，就顯得不夠細心。

又或是講台上咪高峰與講者之距離。這個細節應事先要注意，若忽略了，咪高峰太遠或太低，講者聲音不入咪或咪高峰剛剛遮擋講者嘴巴，都是不理想效果。最敗筆的，是講者要身體趨前去遷就那枝咪高峰，那整個身體姿勢（body posture），未發言已輸了大截。講者出來，通常是高層或領袖，代表的並非自己而是一個更大的單位，因此，如何deliver很影響所代表單位的形象。

近期與友人出外用膳，剛剛食肆播出一個記招，講者雙目無神，整段講話呈現中國面相學的半睡眼，全無聚焦似睡非睡，在座都是資深公關人，最棹忌在記招看到這種款頭，七嘴八舌道：「未瞓醒乎？」、「好無奈？」、「好慘情？」、「醒神啲唔得？」、「背後公關點解唔幫佢執下呢？」我不知是無幫佢執，抑或唔敢提出幫佢執，但面向公眾的人物，為自己好，為代表機構也好，有些基本面對傳媒訓練是必須的。