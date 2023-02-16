重回國際多邊合作 化解人類危機

上周二（7日）凌晨，土耳其東南部靠近敘利亞邊境發生7.8級大地震，隨後多次威力巨大的餘震，造成死傷無數。截至昨日（15日），據媒體報道，土耳其和敘利亞兩國的遇難者人數逾41,000人。

全球十大風險 多涉氣候危機

這場自然災難再一次喚起上月中旬世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）發表的《2023年全球風險報告》（The Global Risk Report 2023）中，把「自然災害和極端天氣事故」（natural disasters and extreme weather events），列為短期第二大及長期第三大風險源頭。很顯然，自然災害和氣候變化引起的環境生態變化，已然在短期和長期內對人類的生存構成威脅，在2023年的全球風險來源中，除自然災害和極端天氣事故外，也有新浮現的非自然「人為性」風險，使2023年全球的社會經濟發展，較往年充滿更多不確定性。

報告所列舉的全球十大風險（見表），既有此前看似已告消退的風險，但目前卻又捲土重來，如糧食、能源供應短缺，導致價格飈升，推高生活成本等風險；也有一些新浮現的風險因素，如戰爭疊加地緣經濟衝突，形成新舊風險交織，使整體的風險格局變得更為錯綜複雜。

這份報告吸納了1,200多位全球風險專家、決策者和行業領導者的觀點，究竟在這群世界精英心中，怎樣思考和推斷2023年的世界發展和變局？

地緣衝突升溫 難復和平穩定

《2023年全球風險報告》描繪了一個令人憂慮的情景：首先，經過3年的蹂躪，新冠疫情至今未了，加上俄烏兩國於去年爆發戰爭，使能源、通貨膨脹、糧食和安全危機再度成為焦點。在這些捲土重來的危機推動下，後續風險將形塑未來兩年的風險格局，包括經濟衰退風險加劇、債務困境日益惡化、能源和糧食在供應不穩下價格上升，促使生活成本危機持續發酵；另一方面，在地緣政治和經濟衝突的博弈下，錯誤和虛假信息散播，催生社會極化趨勢、社會分化和凝聚力受損；在國際間爭逐多於合作的情況下，快速應對氣候行動中斷的風險升溫。

參與討論的風險專家推斷，如果國際社會不能在「氣候暖化緩減」和「適應氣候變化行動」領域進行有效的合作，上述的風險將在未來10年加劇全球暖化和生態系統崩潰。當「氣候暖化緩減」和「適應氣候變化行動失敗」下、自然災害、生物多樣性喪失和環境惡化這些風險，便會揮之不去。

可以想像，地緣政治對抗導致社會和商貿環境惡化，加上衞生、教育和經濟發展領域的投資力度逐漸減弱，無可避免令社會凝聚力進一步受削；國與國之間的對抗不斷加劇，亦導致地緣經濟日益「武器化」和重新軍事化，意味國際間恢復和平穩定發展的局面益增困難。

細心觀察報告列出的十大風險，無論短期和長期，來自環境和自然方面的風險源頭佔了一半，包括「自然災害和極端天氣事故」、「緩減氣候暖化失敗」、「大規模環境損害事故」、「適應氣候變化行動失敗」、「自然資源消耗危機」，其中「緩減氣候暖化失敗」更成為第一大長期風險來源。

倘氣候暖化失控 恐惡性循環

事實上，一旦氣候暖化趨勢無法有效控制，生物多樣性喪失，糧食安全無法得到保證，價格飈升，自然資源進一步耗損，其聯動帶來的危機風險，包括生態系統崩潰、缺糧造成的饑荒，勢必令減緩氣候暖化行動的進程受阻，形成惡性循環。

很顯然，危機會破壞人類社會應對長期風險的努力，包括對人力資本的投資；換言之，自然和環境生態危機的破壞性，會外溢到社會及民生領域，世界經濟論壇在今年報告中所列的短期風險，即以生活成本危機居首。看情形，未來兩年可能出現的能源和糧食供應萎縮情況若不變，使生活成本有持續上升的壓力，償債負擔將加重，個人如是，國家亦難免如是。目前歐洲多國多個行業的受薪僱員，正舉行罷工，此起彼落要求加薪，以應對高踞不下的生活成本上升壓力，充分反映生活成本風險，可能正在走上升溫之路。

若要擺脫全球暖化帶來惡果的風險，報告建議國際社會須加速開展集體行動，共同應對氣候危機；另一方面，在地緣政治博弈下，各國軍費開支不斷增加，令動用財政刺激經濟的空間愈來愈小，難以緩沖持續生活成本上升危機帶來的影響。若這條發展路徑不能及時扭轉，報告預料脆弱國家將會陷入長期的危機狀態，從而無力投資於未來增長、人力資源發展和綠色科技。

值得注意的是，在這種潛在風險趨勢下，風險專家、決策者和行業領導者擔憂人力資本的投資受損，確非杞人憂天，而人力資本投資恰恰也是推動社會進步和經濟發展的主要動力。在經濟發展方面，國際貨幣基金組織（IMF）剛於上月底更新《世界經濟展望》（Global Economic Prospects）報告，預料今年全球經濟增長為2.9%，但同時指出，全球經濟前景風險仍偏向下行，推斷理據包括通脹高踞不下，為此中央銀行需要收縮貨幣政策，導致經濟活動急劇放緩；此外，若俄烏戰事升級，將進一步破壞能源和糧食市場穩定，一系列的風險因素說明，2023年是一個充滿風險變幻的一年。

加速開展集體行動 力挽狂瀾

總的來說，《2023年全球風險報告》警告，直面長期威脅的行動窗口正在快速關閉，在各項風險到達臨界點之前，國際社會需要及時開展集體行動，並呼籲全球領導人睿智地「在複雜的風險前景中，更好地平衡國家的應急準備和全球合作，採取共同行動，開闢一條擺脫連鎖危機的道路」，提出在強化金融穩定、科技治理、經濟發展，以及研究、科學、教育和衞生投資方面展開合作。

事實上，照目前發展形勢看，只有重回國際多邊合作，修復新冠疫情下各產業中斷的供應鏈，穩定全球經濟，才能夠把當前全球尖銳的短期風險，包括位列第一的生活成本風險化解，為紓解長期風險的努力和能量作好鋪墊，打好基礎。

▲ 自然災害和氣候變化引起的環境生態變化，已對人類的生存構成威脅，國際社會須加速開展集體行動，共同應對氣候危機。（法新社資料圖片）