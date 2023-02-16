ChatGPT被過分吹捧 學界忌依賴

美國科技公司OpenAI於去年底所推出的ChatGPT人工智能聊天機器人，是近期全球火爆的議題，許多人對其智能寫作功能都讚口不絕，認為它會對未來工作帶來方便，可大大簡化企業文書上的工作（例如自動編寫公司年報），節省大量人力及時間。因此，不少科技巨頭如微軟、Google等，都對AI自然語言處理（Natural Language Processing，NLP）技術關注，首先有微軟大額投資OpenAI的ChatGPT，早前亦宣布將會應用在微軟Bing搜索服務上；繼而Google推出自家研發LaMDA技術的Bard聊天機器人，劍指ChatGPT。

這些公司都不約而同地認為，這類技術充滿商機，將會是工商業界渴求的智能工具；然而筆者認為，傳媒對ChatGPT過分吹捧，有點名過於實，特別是在教育應用方面。

缺透明度 讀者無法求證

有學者要求ChatGPT根據發表在多份著名醫學界研究期刊（包括《美國醫學會雜誌》、《新英格蘭醫學雜誌》、《英國醫學雜誌》、《刺針》和《自然醫學》等）上的選集，自動撰寫相應的摘要，然後利用剽竊（plagiarism）檢測器，將這些人工摘要與原始摘要進行比較，並要求一組醫學研究人員找出捏造的摘要，結果ChatGPT生成的摘要順利通過剽竊檢查器，而且測試中的原創得分中位數為百分之百，反映人工摘要並沒有被檢測到任何剽竊。因此，ChatGPT被學生視為最佳「槍手」，並誇大其詞稱，ChatGPT的「請槍」功能全面體現了AI「機器代人」的目標。學生做功課「請槍」，一直都是老師頭痛的問題，ChatGPT的出現卻令事件更加糟糕。

有教師針對ChatGPT進行了一個小測試，他向機器人問：「ChatGPT是甚麼？」它回覆說：「ChatGPT是一種基於GPT3技術的聊天機器人。它可以通過人工智能模型來與用戶對話，並自動理解用戶的信息，提供更精確、更有價值的信息。它具有高度的自然語言理解能力和智能的回應方式，可以提供更好的用戶體驗。」此答案看似很有條理，但仔細看卻並沒有解釋GPT3是甚麽，一般讀者對這技術還是一頭霧水。

歸根究柢，這問題的產生是由於ChatGPT「缺乏透明度」，在生成文章期間，ChatGPT合併來自不同文章的內容，但過程中卻沒有引用個別段落的出處，令讀者無法進一步探究求證。

僅「弱人工智能」 難處理個人化查詢

在另一測試中，有問及ChatGPT有關個別議員工作表現的評價，但機器人只是泛泛而談，回答說：「作為一個人工智能模型，我不具有對立法會議員XXX的表現作出主觀評價的能力。評估一位立法會議員的表現，通常需要考查他／她在立法會內外的言行以及對社會和政治環境的影響，這是一個涉及多方面因素和複雜判斷的過程。」明顯可見，答案只提出評價條件，並沒有提供針對目標人物之答案，反映ChatGPT只是一套「弱人工智能」（Weak AI）的通用應用軟件，對於處理專業性強和個人化的查詢效果欠佳。

由上述例子可見，ChatGPT並非無缺，其自動寫作手法存在漏洞。在商業社會中，企業為求盡快完成文書工作，往往不惜移船就磡，因此可能會放鬆質量要求，樂意接受AI自動生成的人造文章，但是筆者認為，同樣的貪方便做法絕對不適用於學術界。「學而不思則罔」，寫作除了能讓學生表達個人的知識和想法外，過程中亦可以幫助學生思考和創作。因此，若學生依賴ChatGPT做功課、寫論文，將會嚴重影響他們的學習能力，學界必須盡快制定堵截的良方。