與中東深化合作 共創發展機遇

特區行政長官李家超於本月4至10日率領超過30人的代表團，訪問沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國，推廣香港優勢，開拓商機。筆者有幸作為代表團一員隨行，行程緊湊充實，利用8日時間走訪多個項目，與當地政府及商界會面，感受到當地對香港代表團的熱情和友好，相信香港與中東國家未來在貿易、投資和文化等領域的合作大有可為。

重塑形象拓機遇 講好香港故事

國家主席習近平曾於去年12月赴沙特出席首屆中阿峰會，並對沙特進行國事訪問，雙方在未來合作發展方向，達成了諸多共識，致力高質量共建「一帶一路」，中阿戰略互信達到新的高度，民心相通，阿拉伯國家各界人士也非常歡迎中國團體的來訪。在此次行程中，筆者充分感受到當地對與香港在多個領域的合作充滿信心，也因此感到非常振奮。

正如特首在總結行程時所說，此次中東之行是一次友誼之旅、一次推廣香港優勢之旅，也是一次開拓機遇之旅。過去幾年，我們經歷了新冠疫情的衝擊，迫切需要向國際社會講好香港故事，重返國際舞台的中心，重塑香港形象和品牌，如今正是最好的時機，是非常珍貴的機會。

港獨特中外橋樑地位 中東重視

沙特阿拉伯正在推動「2030年願景」發展計劃，從而促進經濟多元發展，減少對石油的依賴，香港若能參與其中，必將迎來巨大的商機。香港擁有低稅率、交通便利等優勢，社會治安良好，而且背靠祖國、聯通世界，在國家「一帶一路」戰略、粵港澳大灣區建設中扮演「推動者」及「參與者」的重要角色，獨特的中外橋樑地位，已引起中東國家的重視；而沙特阿拉伯和阿聯酋則是臨近香港最具活力的經濟及創新中心，近年來在金融、創科、基礎建設等方面發展迅速，未來仍然有宏偉的藍圖，香港在金融服務、商業及專業服務、航運物流等方面的優勢，正好符合中東國家的需要，從而取得商機。

就筆者所從事的酒店及旅遊行業而言，中東地區國家目前已成為重要的會議展覽中心，國際大型會議及展覽盛事都會選擇當地舉行，刺激旅遊業和酒店業發展，同時當地政府非常重視綠色經濟及可持續發展，在相關配套設施方面，香港業內人士已有豐富經驗，在服務式公寓及各類酒店服務等領域，與當地政府和企業深度合作，共謀發展機遇。

這次中東之旅不僅增進了雙方在各方面的聯繫，也同時達成了很多實質進展，包括香港與沙特及阿聯酋的企業、機構之間促成13份合約，涵蓋金融、商務、能源、建築專業等範疇，未來香港金融管理局會繼續組織高級財經代表團到中東拓展商機，杜拜商會亦決定在香港設立辦事處，香港與中東國家未來進一步深化合作發展，有非常廣闊的空間。

▲ 李家超早前率團出訪沙特阿拉伯和阿聯酋，作者（第二排右一）亦有隨團走訪多個項目。（作者提供圖片）