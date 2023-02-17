美國名牌酒店進駐曼谷 城市綠洲中的豪宅

去曼谷旅遊，如何揀酒店都是一大難題。由數百元的親民旅宿，至幾千元一晚的豪華酒店均有大量選擇。這間於2020年開業的曼谷金普頓玫蘭酒店（Kimpton Maa-Lai Bangkok），憑獨特的設計及感

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