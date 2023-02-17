美國名牌酒店進駐曼谷 城市綠洲中的豪宅 副刊版 2023/02/17 分享： 分享： 去曼谷旅遊，如何揀酒店都是一大難題。由數百元的親民旅宿，至幾千元一晚的豪華酒店均有大量選擇。這間於2020年開業的曼谷金普頓玫蘭酒店（Kimpton Maa-Lai Bangkok），憑獨特的設計及感 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 Belmond傳奇列車 跨越歐洲的鐵路宮廷之旅 2023/01/20 Belmond傳奇列車 跨越歐洲的鐵路宮廷之旅 Banyan Tree年輕新品牌 蘇梅島通塞灣悅柳酒店開幕 2023/01/20 Banyan Tree年輕新品牌 蘇梅島通塞灣悅柳酒店開幕 大洋郵輪利嘉特號完成升級改造 重返亞洲海上假期 2023/01/06 大洋郵輪利嘉特號完成升級改造 重返亞洲海上假期 《千與千尋》油屋裝潢靈感來源 頂級博物館式酒店東京雅敘園 2023/01/06 《千與千尋》油屋裝潢靈感來源 頂級博物館式酒店東京雅敘園 五星級酒店大廚主理空中餐桌 豪華私人飛機初體驗 2022/12/02 五星級酒店大廚主理空中餐桌 豪華私人飛機初體驗 品牌 酒店 設計 酒吧 泰國 曼谷 旅遊資訊 豪宅 泰銖