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美國名牌酒店進駐曼谷 城市綠洲中的豪宅

副刊版 2023/02/17

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去曼谷旅遊，如何揀酒店都是一大難題。由數百元的親民旅宿，至幾千元一晚的豪華酒店均有大量選擇。這間於2020年開業的曼谷金普頓玫蘭酒店（Kimpton Maa-Lai Bangkok），憑獨特的設計及感

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欄名 : Travel

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