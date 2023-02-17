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Roganic及Aulis慶祝4周年 推出全新嘗味餐單

副刊版 2023/02/17

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由英國名廚Simon Rogan創立的Roganic Hong Kong及Aulis Hong Kong，一直被譽為是香港飲食界中「從農場到叉子」（Farm to Fork）的先驅之一。為慶祝這兩間餐

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欄名 : Food

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