家長輕鬆唱聚 小學校園民歌滿載 副刊版 2023/02/17 分享： 分享： 隨着孩子踏入不同的成長階段，父母也需要持續學習，以正確的態度、價值觀和角色，與孩子一起成長。愛秩序灣官立小學的愛官家長學院，一直致力推動親職教育，除舉辦多元化的親子活動、講座、工作坊，同時也凝聚家長， ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 校園活動 最新專欄文章 更多 李慧詩《身上的每道傷疤》 聯校講座分享成長印記 2023/02/02 李慧詩《身上的每道傷疤》 聯校講座分享成長印記 包山王以生命影響生命 激勵小學生堅毅精神 2023/01/20 包山王以生命影響生命 激勵小學生堅毅精神 小學英語活動趣味學習擴闊文化體驗 2022/12/12 小學英語活動趣味學習擴闊文化體驗 丘佐榮中學視覺藝術展 霓虹燈區展字形美學 2022/09/16 丘佐榮中學視覺藝術展 霓虹燈區展字形美學 王錦輝中小學舉辦悅讀日 讓學生從心底愛上閱讀 2022/08/19 王錦輝中小學舉辦悅讀日 讓學生從心底愛上閱讀 小學 音樂 表演 音樂會 愛秩序灣官立小學