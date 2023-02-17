家長輕鬆唱聚 小學校園民歌滿載

隨着孩子踏入不同的成長階段，父母也需要持續學習，以正確的態度、價值觀和角色，與孩子一起成長。愛秩序灣官立小學的愛官家長學院，一直致力推動親職教育，除舉辦多元化的親子活動、講座、工作坊，同時也凝聚家長，

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