打扮時尚的李太，揹着名牌包包踏入診症室，椅子還未暖便開口道：「我不能再忍受了，我要放棄！」

醫生見她精神奕奕、中氣十足，並無半點病態，便按基本原則問個Open Question（開放式問題）。「甚麼問題令你不能忍受？」

「問題可多，自從開始標靶藥後，就有耳鳴，心口不舒服又睡得不好，最緊要是皮膚乾得要命，好像沙紙一樣，實在忍受不了。」前者是Non-specific Symptoms（非特定病徵），意思是多數跟藥物有關，惟皮膚乾燥是意料中事，開藥前早已清楚說明。此刻，醫生當然也會重新解釋一遍。

李太回應：「若是長久這模樣，我寧願放棄治療。醫生，你說說，若放棄治療的話，還有多久日子？」

「等等，你是說因皮膚乾燥而放棄有效治療？」醫生確認這奇怪想法，同時也探討這想法背後原因，看她悉心打扮便知她愛美，再看她年齡近五十歲，便猜想她定是擔心皮膚變老，這正是使出絕招的時間。

「麻煩你拉下口罩看看皮膚。」醫生看後，便自然地說：「你的皮膚看來才三十多歲，只要保養一下，必定無問題。」

李太即時花枝招展地笑道：「嘿嘿，醫生你開玩笑，我快五十了。」醫生再加一句：「看來一點也不像。」病人當然乖乖地繼續用藥下去。

女人總要哄，這是基本人生道理，但若想深一層，男人也要哄，無傷大雅地互哄一下，生命更添姿采。