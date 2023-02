單單Follow your heart不足夠

很多人都會說follow your heart(跟隨自己心意走),我也認為這是很重要的一環,自己內在的聲音是需要認識和聆聽的,連自己心之所向都不去細心觀察,別人為甚麼會比自己更着緊和了解?

尼采說:「最令人後悔的事是甚麼?就是總是不斷地忍讓他人,卻從來不肯豎耳傾聽自己真正的慾求。」曼德拉也說過:「因畏懼他人而委屈自己,根本稱不上是一種美德。」花大半生忙於討好別人或為其他人之事頻撲,卻沒有花過少許精力去聆聽自己想點,我不能替別人說話,但我自知日後必後悔枉費人生。在人生很多重要時刻,我都隨心而行,包括當年從心理學研究院轉跑道直至現在。

不過,我認為在follow your heart上,還要加多一個因素才能成事,那就是make all-out effort。All-out的意思,即是毫無保留、竭盡全力、全心全意、全情投入去做。Make all-out effort,即跟隨自己心意去作出決定後,就要付出毫無保留的努力,那才能對得起當初那顆熾熱的心。

其實,如果單單只是follow your heart,可能只是一個任性的行為,能否為當年的一個決定無怨無悔,那就需要取決於follow your heart之後,我們有否all-out地、竭盡全力去做了。

見過的失敗例子,都是開頭空有一副情緒高昂的follow your heart,然後到有困難時,就馬上想放棄,又再覓另外一些follow my heart去為放棄做藉口,於是整個人生都是長期地處於尋尋覓覓follow my heart的狀態,卻從沒有一單是可以follow-through(堅持完成)的結局。

單單follow your heart其實沒有甚麼值得追捧,之後能make all-out effort而可以成事,才是珍貴的。