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單單Follow your heart不足夠

副刊版 2023/02/17

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很多人都會說follow your heart（跟隨自己心意走），我也認為這是很重要的一環，自己內在的聲音是需要認識和聆聽的，連自己心之所向都不去細心觀察，別人為甚麼會比自己更着緊和了解？

尼采說：「最令人後悔的事是甚麼？就是總是不斷地忍讓他人，卻從來不肯豎耳傾聽自己真正的慾求。」曼德拉也說過：「因畏懼他人而委屈自己，根本稱不上是一種美德。」花大半生忙於討好別人或為其他人之事頻撲，卻沒有花過少許精力去聆聽自己想點，我不能替別人說話，但我自知日後必後悔枉費人生。在人生很多重要時刻，我都隨心而行，包括當年從心理學研究院轉跑道直至現在。

不過，我認為在follow your heart上，還要加多一個因素才能成事，那就是make all-out effort。All-out的意思，即是毫無保留、竭盡全力、全心全意、全情投入去做。Make all-out effort，即跟隨自己心意去作出決定後，就要付出毫無保留的努力，那才能對得起當初那顆熾熱的心。

其實，如果單單只是follow your heart，可能只是一個任性的行為，能否為當年的一個決定無怨無悔，那就需要取決於follow your heart之後，我們有否all-out地、竭盡全力去做了。

見過的失敗例子，都是開頭空有一副情緒高昂的follow your heart，然後到有困難時，就馬上想放棄，又再覓另外一些follow my heart去為放棄做藉口，於是整個人生都是長期地處於尋尋覓覓follow my heart的狀態，卻從沒有一單是可以follow-through（堅持完成）的結局。

單單follow your heart其實沒有甚麼值得追捧，之後能make all-out effort而可以成事，才是珍貴的。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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