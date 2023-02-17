抗疫獨立調查 難有理性結果

一說到抗擊新冠疫情，很多人會想當然地將其當作一個科學問題。照常理說，病毒需要科學研究知識，治療也要研發藥物、對症下藥，當然是一個科學問題；但實際上，事情卻又不是那麼簡單，醫療問題也是可以政治化的，本該講科學的，也是可以受制於政治反而拋棄科學的，從全球新冠疫情防控的過程看，從一開始就不完全是科學問題，而是參雜了太多政治因素。

在全球層面上，雖然新冠疫情2019年底在武漢爆發，但病毒的源頭迄今並無定論，不過這並不妨礙一些人出於政治目的，在沒有根據的情況下將病毒源頭指向中國，力圖將中國污名化，或者希望將疫情造成損失的責任推到中國身上。

其中一個說法，是中國人吃野味的習俗導致了新冠病毒傳染給人類。這個說法從未得到過任何權威機構的調查證實，世界衞生組織和內地醫療機構的病毒溯源調查，並未發現輿論所說的武漢「華南海鮮市場」，與新冠疫情存在關聯，而內地的調查亦顯示，武漢最早發現的新冠病人，也沒有到過「華南海鮮市場」。因此，從已知的事實看，沒有證據顯示輿論關注的「華南海鮮市場」，是新冠疫情的爆發源頭，同樣也沒有證據顯示新冠病毒是從野生動物傳染給人類的。

病毒源頭論 對中美雙重標準

但是，沒有證據並不妨礙西方輿論堅持認為，病毒就是從「華南海鮮市場」裏的野味傳給人類的；也不妨礙在沒有任何事實證明的情況下，本港某些著名醫學專家2020年3月18日在報章撰文指「中國人陋習劣根才是病毒之源」；更不妨礙美國總統特朗普將新冠病毒稱為「中國病毒」。

而對於中國官方和民間屢次提及、2019年10月在武漢舉行的世界軍人運動會，其中美軍有5名運動員生病由美軍機接回，是否攜帶新冠病毒的疑問；美國2019年夏季出現的所謂「電子煙肺炎」，是否與新冠肺炎有關；以及美國神秘的馬利蘭州德特里克堡（Fort Detrick）安全事故，是否與不明肺炎相關等懷疑，西方輿論同樣在沒有根據的情況下，又轉頭認定美國沒有嫌疑，而同樣的香港醫學專家也武斷地斷定：病毒源自美國之說「毫無實證、自欺欺人」。

一面是在沒有實證的情況下，大膽肯定「中國人陋習劣根才是病毒之源」，一面是同樣沒有實證的情況下，又信口斷言病毒源自美國之說「毫無實證、自欺欺人」。

同樣都是缺乏實證，如果秉持同一個標準，是不是應該得到基本相同的類似結論？可事實上，對美國，就相信好的；對中國，就相信壞的，這個雙重標準反映出來的，有一丁點科學嗎？

指控武漢實驗室洩漏 形同誹謗

說法之二是新冠病毒是武漢病毒實驗室因管理不善而洩漏的。這個說法也為西方輿論大力傳播，但2021年3月發布的世衞組織與內地聯合調查報告顯示，新冠病毒從武漢的一個實驗室洩漏的可能性「極小」；即使後來在多方博弈下，世衞組織在2022年6月發布的溯源報告中指出，由於中國方面數據的缺失，組織對新冠肺炎起源的最新調查尚無定論，也沒有說新冠疫情的發生與武漢病毒實驗室有關。

事實上，到目前為止，沒有任何證據或權威機構發布報告說，新冠疫情與武漢病毒實驗室存在關聯。照常理，沒有證據證實的東西，最多只能說存在嫌疑，可是在過去相當長的一段時間裏，西方輿論以及一些政要，硬是把一個不存在的武漢實驗室病毒洩漏事件，宣傳得盡人皆知，與誹謗、造謠有甚麼區別？

世衞組織在2020年2月11日，將新冠疫情命名為COVID-19，可是有部分人，例如美國總統特朗普、香港的黑暴分子及其同情者、台獨分子及其同情者等，卻堅持將新冠疫情稱為「中國病毒」或者「新冠肺炎」，其目的難道是出於科學而不是政治？

中西博弈焦點 政治壓倒科學

即使到了最近一段時間，在中國堅持「動態清零」防控疫情時，西方輿論就大力指摘中國「限制人的行動自由」、「侵犯人權」等；等到中國快速放開、取消各種限制措施時，西方輿論又開始攻擊中國快速取消防控措施、造成大量人員死亡等。這種不管中國怎麼做都要予以否定的做法，究竟是從科學出發，還是政治出發？

回顧新冠疫情爆發以來的事實，可以得出這樣的總結：新冠疫情一直就是中西方政治博弈的焦點，從一開始就是政治壓倒科學，而不是相反。

在香港，如何「抗疫」同樣深受中西方政治博弈的影響。例如疫情爆發初期，美國於2020年1月30日發布針對中國的旅遊禁令，拒絕過去兩周自中國旅行的外國人入境美國，世衞組織總幹事譚德塞則表示，他反對「不必要地干涉國際旅行和貿易」，並建議其他國家不要效法美國；而香港醫管局員工陣綫卻於同年2月3日起罷工，罷工的首個訴求就是「禁止任何旅客經由中國大陸入境香港」，不管是否主觀故意，罷工及其訴求客觀上都起到了政治上呼應美國旅遊禁令的作用。

由於疫情初發階段尚未認識到病毒的傳染性和危害性，美國不按照世衞組織當時的指引，推動對中國隔離，顯然是政治考慮居多，而彼時醫管局員工陣綫，同樣選擇忽視世衞組織的建議，也是無法從專業角度予以解釋的。

在香港的「抗疫」過程中，由始至終可以看到這種在中國立場和西方立場之間的搖擺，例如對於內地一直貫徹的「動態清零」政策，前任特首林鄭月娥於去年1月27日見記者時就公開說，是內地策略要求，「我不是始作俑者，如果要一個好權威性『動態』兩個字的解釋呢，對唔住，解唔到。」特首態度含糊，香港「抗疫」策略自然不可能清晰，於是「抗疫」就成了一個多方角力、時而仿效內地時而仿效西方、不中不西的怪樣子，而「抗疫」模式究竟向內地還是西方學習，這個貌似科學問題的背後，其實更多反映的是政治上的不同立場。

恐變成不同政見者 互相攻訐

近日，有部分香港醫學專家、議員等，建議設立「獨立調查委員會」，檢討防疫政策，以應對下次疫情大流行。如果香港的「抗疫」是一個科學問題，可以排除政治干擾，那麼調查自然是有益的；但不幸的是，不論在全球還是在香港，「抗疫」領域一直都是政治大於科學。

一般而言，政治問題的特點是立場先行，黨同伐逆；科學問題則需要客觀理性，避免有既定立場。對於香港「抗疫」這個政治因素大於科學因素的問題來說，由於各方的政治立場不可能因為調查而改變，「獨立調查」如果真的進行，大概將演變為不同政治立場人士之間的互相攻訐，而不了了之。

▲ 在香港，如何「抗疫」同樣深受中西方政治博弈的影響，過程中由始至終均看到在中國立場和西方立場之間的搖擺。（資料圖片）