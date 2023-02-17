未來生存必備技能 須學懂與AI對話 行政人員版 2023/02/17 分享： 分享： 自ChatGPT開放予公眾測試，人類過去對AI能力的評估全部被推翻，不少人更已在揣測有多少工種會因而被淘汰。在過去兩個月，我花了不少時間精神來測試ChatGPT的功能，結論是這項AI技術，將會改變人類 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 年輕人向前大步走 藉創科創業創未來 2023/02/10 年輕人向前大步走 藉創科創業創未來 兔年宜重新規劃 應對疫後改變 2023/02/03 兔年宜重新規劃 應對疫後改變 借鑑獅城票務公司演唱會前人人平等 2023/01/27 借鑑獅城票務公司演唱會前人人平等 新思維推技術應用 達「範式轉移」創新 2023/01/20 新思維推技術應用 達「範式轉移」創新 中國特色元宇宙 引領獨特用戶體驗 2023/01/13 中國特色元宇宙 引領獨特用戶體驗 人工智能 科技硬件 科技軟件 社會民生