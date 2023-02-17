未來生存必備技能 須學懂與AI對話

自ChatGPT開放予公眾測試，人類過去對AI能力的評估全部被推翻，不少人更已在揣測有多少工種會因而被淘汰。在過去兩個月，我花了不少時間精神來測試ChatGPT的功能，結論是這項AI技術，將會改變人類

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