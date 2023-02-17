  • 17°C
香港時間 : 2023217日 (週五) 02:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

未來生存必備技能 須學懂與AI對話

行政人員版 2023/02/17

分享：

分享：

自ChatGPT開放予公眾測試，人類過去對AI能力的評估全部被推翻，不少人更已在揣測有多少工種會因而被淘汰。在過去兩個月，我花了不少時間精神來測試ChatGPT的功能，結論是這項AI技術，將會改變人類

...

撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

最新專欄文章 更多

年輕人向前大步走 藉創科創業創未來
2023/02/10
年輕人向前大步走 藉創科創業創未來
兔年宜重新規劃 應對疫後改變
2023/02/03
兔年宜重新規劃 應對疫後改變
借鑑獅城票務公司演唱會前人人平等
2023/01/27
借鑑獅城票務公司演唱會前人人平等
新思維推技術應用 達「範式轉移」創新
2023/01/20
新思維推技術應用 達「範式轉移」創新
中國特色元宇宙 引領獨特用戶體驗
2023/01/13
中國特色元宇宙 引領獨特用戶體驗
人工智能 科技硬件 科技軟件 社會民生

上一篇文章

企業ESG策略 吸新世代關鍵

下一篇文章

樓宇檢測自動化 更安全更低成本
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？