Google研伺服器芯片 料2025年數據中心應用 行政人員版 2023/02/17 分享： 分享： 據外媒The Information報道，Google計劃為數據中心伺服器自研芯片，預計於2025年啟用。 早於2021年，Google推出的智能手機Pixel 6系列中，開始採用自家研發Tensor芯 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 諾基亞夥兩企業 MWC展示6G新技術 今日 諾基亞夥兩企業 MWC展示6G新技術 美媒AI生成內容 測試項目首登場 2023/02/16 美媒AI生成內容 測試項目首登場 DDoS攻擊新高 每秒7100萬次請求 2023/02/16 DDoS攻擊新高 每秒7100萬次請求 fb發展亞太區 藉AI分析推薦內容 2023/02/15 fb發展亞太區 藉AI分析推薦內容 蘋果更新修復3大Bug 惟開啟Google Photos死機 2023/02/15 蘋果更新修復3大Bug 惟開啟Google Photos死機 商業 科技行業 科技硬件 Google 處理器 數據中心