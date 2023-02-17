諾基亞夥兩企業 MWC展示6G新技術

當5G技術仍在持續演進的同時，科企紛紛已為下一代移動通訊6G技術作部署。諾基亞（Nokia）、DOCOMO和NTT宣布，將在本月27日至3月2日在西班牙巴塞隆拿舉行的世界移動通訊大會（MWC 2023

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