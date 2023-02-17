諾基亞夥兩企業 MWC展示6G新技術 行政人員版 2023/02/17 分享： 分享： 當5G技術仍在持續演進的同時，科企紛紛已為下一代移動通訊6G技術作部署。諾基亞（Nokia）、DOCOMO和NTT宣布，將在本月27日至3月2日在西班牙巴塞隆拿舉行的世界移動通訊大會（MWC 2023 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google研伺服器芯片 料2025年數據中心應用 今日 Google研伺服器芯片 料2025年數據中心應用 美媒AI生成內容 測試項目首登場 2023/02/16 美媒AI生成內容 測試項目首登場 DDoS攻擊新高 每秒7100萬次請求 2023/02/16 DDoS攻擊新高 每秒7100萬次請求 fb發展亞太區 藉AI分析推薦內容 2023/02/15 fb發展亞太區 藉AI分析推薦內容 蘋果更新修復3大Bug 惟開啟Google Photos死機 2023/02/15 蘋果更新修復3大Bug 惟開啟Google Photos死機 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 6G Nokia 巴塞隆拿 MWC