與摯愛毛孩遊山頂廣場 會員送$500「玩樂套票」優惠券

初春到了，又喚醒咗黛安食、買、玩嘅慾望，到恒隆地產旗下山頂廣場就可以盡情咁「賞」玩就玩！公關姊妹話，即日起只要登記成為hello會員，即可免費領取「山頂廣場玩樂套票」，領取高達$500嘅指定商戶購物及餐飲電子優惠券，每位會員每星期均可換領套票1次，賞你暢玩「大富翁夢想世界TM」、「Go Museum」兩大打卡玩樂主題館；仲可以細味日式西餐、意大利家常菜等；場內亦有潮流服飾、設計時尚精品及馳名手信，玩足一日都得，必可滿載而歸。

山頂廣場作為寵物友善商場，寵物主人除咗可以帶毛孩喺場內自由行走、逛街購物，更可到連接廣場2至3樓嘅全新互動打卡位「萌寵玩樂『草』梯」，與愛寵齊齊以「小跳步」方式開心放電，總長近5米嘅階梯將化身成大自然草原景致，仲有活潑嘅哥基犬和比高犬做陪襯，像真情景令你同毛孩可以樂而忘返。

另外，位於觀景台嘅3個涼亭會掛上逾千個彩色燈籠，砌成亮麗嘅幻彩天幕，令觀景台變得璀璨奪目，最啱與摯愛漫步細賞醉人景色，公關姊妹提醒，日落時分配以晚霞映照出一片金黃色嘅雲海，打卡影靚相一流㗎。

本文轉載自《晴報》