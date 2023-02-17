國際帆船賽復辦 多地240位選手一較高下

疫下唔少大型國際賽事都未能舉行，現時防疫大解放，各方盛事重臨。其中一項就係由香港帆船運動總會同香港遊艇會合辦嘅第7屆香港帆船賽周暨首屆29er亞洲帆船錦標賽，首日賽事噚日已正式展開，至本周日（19日）結束，屆時將決出各級別冠軍。

近240位來自12個國家同地區嘅青年帆船選手，雲集香港一較高下，包括澳洲、比利時、中華台北、希臘、日本、澳門、中國、新加坡、瑞士、泰國同美國嘅好手。而港隊青少年代表就派出多位29er帆手，包括曾濼妍、麥卓穎、林啟朗、羅子豐、麥曉彤同Emily Polson應戰。

今屆賽事係疫情3年以嚟首個復辦嘅國際小型帆船賽，10個級別嘅賽事分別喺多個著名世界級賽區，包括淺水灣、深水灣、赤柱、大潭同螺洲舉行，並以位於南區嘅香港遊艇會中途島水上運動訓練中心為基地。公關姊妹仲話，2.4mR級別今次仲特別派出一艘40呎帆船「無限號」，載觀眾出海為比賽中嘅傷健帆船運動員打氣，真係別開生面。

疫下唔少大型國際賽事都未能舉行，現時防疫大解放，各方盛事重臨。其中一項就係由香港帆船運動總會同香港遊艇會合辦嘅第7屆香港帆船賽周暨首屆29er亞洲帆船錦標賽，首日賽事噚日已正式展開，至本周日（19日）結束，屆時將決出各級別冠軍。

近240位來自12個國家同地區嘅青年帆船選手，雲集香港一較高下，包括澳洲、比利時、中華台北、希臘、日本、澳門、中國、新加坡、瑞士、泰國同美國嘅好手。而港隊青少年代表就派出多位29er帆手，包括曾濼妍、麥卓穎、林啟朗、羅子豐、麥曉彤同Emily Polson應戰。

今屆賽事係疫情3年以嚟首個復辦嘅國際小型帆船賽，10個級別嘅賽事分別喺多個著名世界級賽區，包括淺水灣、深水灣、赤柱、大潭同螺洲舉行，並以位於南區嘅香港遊艇會中途島水上運動訓練中心為基地。公關姊妹仲話，2.4mR級別今次仲特別派出一艘40呎帆船「無限號」，載觀眾出海為比賽中嘅傷健帆船運動員打氣，真係別開生面。

本文轉載自《晴報》

▲ 香港遊艇會於賽事化身為「選手村2.0」，會長蘇洛詩希望選手們可享受比賽。