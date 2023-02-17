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K11 MUSEA塗鴉街頭藝術展 欣賞逾百件跨年代地域作品

行政人員版 04:00 2023/02/17

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近年塗鴉及街頭藝術漸受注目，黛安收到風，由知名當代藝術策展人傑弗里‧戴奇（Jeffrey Deitch）策劃嘅香港首個塗鴉及街頭藝術展「City As Studio」，將會喺K11 MUSEA舉行，展期由3月20日至5月14日，到時大家可以欣賞到30多位藝術家、共逾百件跨年代、風格和地域嘅作品㗎。

公關姊妹話，展覽焦點作品包括巴斯奇亞於1984年創作嘅《情人》（Valentine），由美國攝影師佩奇‧鮑威爾（Paige Powell）借展，仲有約翰‧馬托斯（CRASH）於1983年創作嘅《炸彈》（The Bomb）等。

為咗配合展覽，K11 Art Foundation將推出連串活動，包括舉辦講座、放映活動、免費展覽導賞團，並設網上學習設施及塗鴉主題互動活動等，以綫上綫下方式加深觀眾對街頭藝術嘅理解。展覽門票已公開發售，普通門票為$100，特惠門票為$50（12歲或以下、65歲或以上及持有效學生證人士），即日起至3月12日購票可享早鳥優惠，售票網址【按此】瀏覽相關資訊。

本文轉載自《晴報

謝帕德‧費爾雷《巴斯奇亞（紅）》

KAWS《無題（妮可‧米勒）》

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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