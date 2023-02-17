恐龍絕了種 蜥蜴卻留下

近日出席一個網上講座，分享中小企營商錦囊。我們集團在廣告營銷界已有一定規模，但其實我們是由27家小微企組成，共170人，平均每家6人，規模相當小。中小企比起大型企業輸蝕的地方是資源、人才和品牌。我們通過母公司The Bees這個平台去補足這些缺陷，提供資源，發揮品牌效應，並以共享成果去吸納人才。中小微企靈活性高和適應力強，面對市場變化，這優勢便凸顯出來。在過去3年疫情，整體行業收縮了，但我們的營業額卻拾級而上，盈利增長超過一倍，全賴我們靈活地適應市場變化。

例如疫情期間很多活動項目管理公司（event management）經營困難，但我們集團旗下的業績卻非常亮麗，營業額和盈利都升了好幾倍，因為在疫情初期，他們已將很多實體活動項目改為網上活動，之後因應疫情變化而調節實體和虛擬的比例，甚至利用科技跟不同國家和地區同步進行，由於執行得很好，得到客戶的信任和支持，才有過去3年的成長。

這優勢在市場出現突變時尤其明顯。正如在冰河時期，恐龍絕了種，蜥蜴卻生存下來。現市場見底回升，中小微企的得益卻未必很多。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報》