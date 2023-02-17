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【大學生住宿之選】倫敦西北溫布萊球場矚目新盤 20分鐘直達UCL

專輯 15:30 2023/02/17

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送子女出國留學，多年的學費、生活費絕不是小數目。有否想過先買樓後收租「以房養學」，「儲定一筆」減輕留學成本？若物業鄰近倫敦各優質大學，未來更可省卻子女留學期間住屋的租金，減輕他們生活費。位於英國溫布萊球場的新盤Fulton & Fifth，鄰近倫敦區的大學，距離UCL僅20分鐘車程，樓盤將於2025年落成，為不錯的選擇。

Zone 4價錢 擁Zone1 便利

英國倫敦近年致力推動城市重建項目，位於倫敦西北、屬Zone 4的Wembley Park（溫布萊公園），自2007年起逐步發展，至今已漸成成熟的住宅社區，衣食住行均非常方便，配合完善規劃，圖書館、商場、餐飲、零售、超市、娛樂設施、綠化地帶等，距區內住宅僅幾步之遙，形成了備受大學生、專業人士、年輕家庭歡迎的「15分鐘生活圈」。

Wembley Park的住宅就如「倫敦大學城」，不少學生聚居於此，距離UCL 僅20分鐘車程，也鄰近西敏寺大學、倫敦大學、帝國學院等優質學府，往返學校也非常方便。

倫敦西北Wembley Park大型屋苑Fulton & Fifth

・鄰近大學 ｜UCL、西敏寺大學、倫敦大學、倫敦帝國學院，40分鐘內即達
・配套成熟 ｜圖書館、各式食肆、超市、購物中心、戲院、綠化休憩空間等，應有盡有
・交通優越 ｜3個鐵路站、5條鐵路線，12分鐘直達倫敦市中心Baker Street
・年輕社區 ｜區內擁學生宿舍、租金比Zone 1、2相宜，吸引倫敦大學生及上班族居住
・住戶專享 ｜ 高級會所設備：游泳池、健身房、室內高爾夫體驗、私人電影院、空中花園

12分鐘直達倫敦市Baker Street

對於在倫敦市中心工作的專業人士而言，Wembley Park同樣有著難以抗拒的吸引力。事實上，往返倫敦Zone 1的交通相當便捷！三個鐵路站，合共有五條鐵路線通往倫敦各區，最快12分鐘就能直達倫敦Zone 1的Baker Street，而且無論前往充滿時尚娛樂的蘇豪區、唐人街，還是去倫敦金融城、金絲雀碼頭等經濟商貿區，都不過30分鐘左右車程。

有興趣者，歡迎光臨獨家展銷會及講座：
日期：2月25 – 26 日（六、日）
時間：上午10時至下午6時 
地點：香港尖沙咀馬哥孛羅香港酒店四樓紫荊廳
登記：https://bit.ly/40PQqTS 

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