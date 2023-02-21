【影響力投資】 開發海洋復育新想象 貝殼NbS建奇功　

隨着天然資源日漸枯竭，全球面對糧食、水和能源安全等挑戰，人類如何有效地於環境保護與經濟發展間取得共贏，是所有國家和地區關注的重要議題。「基於自然的解決方案 （Nature-based solution，NbS）」應運而生，國際自然保育聯盟（IUCN）將NbS定義為可有效、能調適地應對社會挑戰，並提供人類福祉和生物多樣性效益的方案。其中海塑基金會（APOF）一直熱衷於探索能夠有效應對自然災害、協助社群適應氣候變化，並同時修復生態環境以達到可持續發展的項目，而NbS便成為他們改善環境影響的首選策略。

▲ 海塑基金會致力於本港海域養殖貝類以助提倡藍色復育（blue recovery），積極進行研究及推動貝類NbS。

全球對海洋NbS的資源投放不足



海洋覆蓋地球表面約70%，相關產業佔全球 GDP 的 2.5%，更是世界上最大的碳庫之一，每年吸收大約25%人類活動所生產的二氧化碳排放量。然而，按聯合國環境規劃署估算，全球目前每年投入在NbS的資金僅有約1540億美元，投資總額中只有一小部分（9%）用在海洋有關的解決方案。正當全球的海岸面臨海岸退化、污染、極端天氣和洪災等問題，不僅威脅着沿岸的生態環境及沿海城市的經濟生產，更直接削弱生態系統服務對人類社會和經濟的貢獻。比如在香港，不少公共設施及住屋亦遭受環境退化及極端天氣所引發的災害而造成財物損失及人命傷亡，當中包括人口稠密的大型屋苑如杏花邨及海怡半島，以及位處沿海低窪的鄉郊社區，如元朗西北、大澳及西貢等等。



海塑基金會的 NbS環保策略



有見及此，一直重視海洋的海塑基金會看準了NbS於香港環保的前瞻性，同時借鑒紐約港及東京灣等海域的復育經驗，致力於本港海域養殖貝類以助提倡藍色復育（blue recovery），並積極進行研究及推動貝類NbS，以幫助多方面修復生態及應對自然災害。海塑基金會項目總監廖雅瑩博士提到 :「尤其香港擁有長達730公里的海岸綫，各種主要經濟活動都離不開近海的核心商業區，而沿海低窪地區則依然有漁農業生產，其中集合海洋復育與經濟價值於一身的貝類，正好用作重建健康海洋生態系統的NbS。」

▲ 集合海洋復育與經濟價值於一身的貝類，得以用作重建健康海洋生態系統的NbS。

常見的濾食性貝類包括帶子、青口、蜆及蠔等。對於環境來說，貝類能夠移除富營養化水體中過多的浮游藻類，加速水中懸浮粒子的淨化等，因此牠們被喻為「生態系統工程師」。現時香港政府便利用翡翠貽貝（Perna viridis）作為污染監測指標生物 （biological indicator）去定期監控香港水域的水質。除了用作水質監控，通過過濾水中的懸浮物來進食的貝類在淨化水質方面也發揮着重要作用。



貝類養殖幫助藍色復育



在香港，海塑基金會所養殖的馬氏珍珠貝（Pinctada fucata martensil）屬於改善和保護自然海洋生態系統及其服務的NbS。除了強大的生物過濾功能外，貝類隨著形成和發育，會自然地利用碳酸鈣建造外殼並以這個方式固碳，因此貝類養殖能提供一種潛在的「碳匯」方案——形成儲存二氧化碳的天然「倉庫」。其通過增加海洋中儲存的碳水平，構成應對氣候變化及平衡社會經濟需要的循環選項。當貝類被採收後，外殼亦可用作砂漿、混凝土生產、工業或園藝石灰改良劑，甚至製作成潛水衣料，為珠農大大增加收入。目前，基金會已經將貝類養殖項目設計成一款ESG服務，讓不同商業伙伴及持份者以NbS作為影響力投資 (impact investing)，當中亦有機構以此抵消業務營運所産生的水足跡，同時為受新冠疫情影響的低收入社群建立就業機會等。

▲ 海塑基金會以養殖的馬氏珍珠貝進行海洋復育。

▲ 本地物種馬氏珍珠貝能夠產出高品質的Akoya珍珠。

某些貝類的外殼能減少重金屬污染，改善海水和沉積物質量；一些以群落式生長的貝類則能形成礁體，逐漸建立出新的棲息地，為魚類及其他生物創造庇護所，擴大生物多樣性。以沿海生境為例，部分地中海海洋保護區的鹽沼和海草床就是重要的藍碳（blue carbon）生態系統，每年每公頃面積可儲存高達 4050 噸二氧化碳。因此，實施NbS可以防止這些重要的碳庫生態系統進一步退化，減輕相關氣候變化影響的風險，長遠亦能增加及強化「生態系統服務」，為人類帶來裨益。

▲ 海塑基金會會定期檢查貝殼健康狀況。

▲ 需要定期清理具殼外殻上過多的寄生生物，以保持貝殻健康生長。

此外，海塑基金會亦正研究利用香港巨牡蠣（Magallana hongkongensis）建造貝類生物礁，其結構能夠保護礁下的沉積物免受侵蝕，強度足以抵擋狂風巨浪，有助重建天然堤岸，藉以對抗海岸侵蝕和緩解異常的海洋氣候現象。廖博士表示 : 「貝類生物礁的潛力驚人，能大大減緩和逆轉氣候變化所造成的環境退化和生物多樣性喪失。這對於保護河口環境尤其重要，能夠使沿海社區有更強的洪災適應力。」

無論是海中的貝類海産養殖，還是建造貝類生物礁，均能提供就業機會予沿海居民，配合貝類製品的轉化和加工產業，貝類NbS正正能夠讓人與自然和諧共生，為淨零排放、可持續循環經濟商業模式、社區參與氣候行動等方面提供參考。



海洋意識時間的新想象



有研究估算，每個成年人每天有3小時處於高度集中的意識中，有意義的時間分配，對於令人由單純學習到作出行為改變有着非常重要的貢獻。由於社會對海洋的關注和投入程度依然不足，海塑基金會進而思考怎樣的學習能夠深化人們對海洋的認識，從而建立出環保生活習慣，因而啟發全新概念——海洋意識時間概念（Ocean Conscious Hours），教育大眾反思他們關注或身體力行支持海洋保育所投放的時間是否足夠。

海塑基金會可持續發展經理張德儀認為：「人具有『海洋意識』，即是一種對自然、人類和各種生物社群的關愛，認同海洋在人類生存和發展中具有無可取代的地位。這種人與海的關係，除了讓人多加留意海洋資源與生態環境的資訊之外，也讓人更深入思考對海洋的經濟開發，或進行一切人類活動後所留下的生態足跡，以行動去減少或彌補這些影響，從日常生活中復育海洋。簡單而言，凍飲加多句『走飲筒』 ， 已經進入一種海洋意識時間。」海塑基金會為此透過養殖貝類NbS向公眾講解人與自然互利共生的概念，加強公眾認識濾食性動物，達到推廣NbS、生物多樣性和自然保育的範疇，亦為教師提供相關教學知識和工具進行教育推廣。

除了舉辦STEM工作坊為學童講解NbS生物工程運作原理，海塑基金會也會向市民宣揚切勿「摸蜆」、日常生活減塑、郊遊垃圾自己帶走等環境保護訊息，希望公眾減少對環境和生物資源的錯誤使用、濫用或破壞，引導公眾作出日常習慣及行為改變，實行多管齊下修復海洋及生態。

▲ 張德儀（右）認為透過有趣方法啟動學生海洋意識， 可以長遠實踐海洋復育工作。

（特約）