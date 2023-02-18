木更津三井Outlet直通巴士恢復運行 羽田機場出發最快25分鐘到達

去Outlet掃名牌平貨，是遊日本必到的「景點」之一，其中鄰近羽田機場的三井OUTLET PARK木更津更是極受東京自由行歡迎。羽田機場設有直通高速巴士前往這Outlet，早前因疫情而停駛，但官方宣布

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