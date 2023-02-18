木更津三井Outlet直通巴士恢復運行 羽田機場出發最快25分鐘到達 副刊版 2023/02/18 分享： 分享： 去Outlet掃名牌平貨，是遊日本必到的「景點」之一，其中鄰近羽田機場的三井OUTLET PARK木更津更是極受東京自由行歡迎。羽田機場設有直通高速巴士前往這Outlet，早前因疫情而停駛，但官方宣布 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 搭華航比卡超客機去台北 全機Pokémon打卡位 2023/02/16 搭華航比卡超客機去台北 全機Pokémon打卡位 日本梅花季節開催 4大賞梅名所推介 2023/02/14 日本梅花季節開催 4大賞梅名所推介 倫敦多切斯特酒店改建 全新酒吧餐廳登場 2023/02/13 倫敦多切斯特酒店改建 全新酒吧餐廳登場 最早盛開日本第一櫻 東京近郊河津櫻2月1日起開花 2023/02/09 最早盛開日本第一櫻 東京近郊河津櫻2月1日起開花 國泰航空玲瓏堂貴賓室重新開放 曼谷馬尼拉裝修後陸續重開 2023/02/08 國泰航空玲瓏堂貴賓室重新開放 曼谷馬尼拉裝修後陸續重開 疫情 服務 日本 機場 日圓 東京 巴士 自由行 車票 Outlet