新盤市場重新起動 發展商低價開售吸客 置業家居 2023/02/18 分享： 分享： 2023年新盤市場終由東九龍KOKO ROSSO揭開序幕，成為今年首個開賣的全新樓盤，而屯門NOVO LAND 2B期亦如箭在弦，市場焦點將再聚焦一手市場上。 經過一輪軟銷後，會德豐東九龍KOKO ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 通關後樓市價量齊升 新盤趁勢部署吸客 2023/02/11 通關後樓市價量齊升 新盤趁勢部署吸客 加息符預期影響微 通關後樓市即轉旺 2023/02/04 加息符預期影響微 通關後樓市即轉旺 農曆年二手成交近12年最旺 料兔年新盤貨如輪轉 2023/01/28 農曆年二手成交近12年最旺 料兔年新盤貨如輪轉 通關後成交趨活躍 樓市重現生氣 2023/01/14 通關後成交趨活躍 樓市重現生氣 內地客重臨 本港樓市盼復常 2023/01/07 內地客重臨 本港樓市盼復常 一手市場 KOKO ROSSO KOKO HILLS NOVO LAND 2B期 NOVO LAND 1A期