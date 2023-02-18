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新盤市場重新起動 發展商低價開售吸客

置業家居 2023/02/18

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2023年新盤市場終由東九龍KOKO ROSSO揭開序幕，成為今年首個開賣的全新樓盤，而屯門NOVO LAND 2B期亦如箭在弦，市場焦點將再聚焦一手市場上。

經過一輪軟銷後，會德豐東九龍KOKO

...

撰文 : 駱婉珊

欄名 : 編者的話

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直擊NOVO LAND 2B期示範單位

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