以穩行先 銷情佳或可帶動樓市

【分析】東九龍KOKO ROSSO於周內開價，成為踏入兔年後首個推出的全新盤，但首批價單亦較為審慎，並以低市價推出，藉以測試水溫，並明言往後加推時，會再作提價，採取先求量，再求價的策略。

受惠中港兩地通

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