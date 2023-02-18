以穩行先 銷情佳或可帶動樓市 置業家居 2023/02/18 分享： 分享： 【分析】東九龍KOKO ROSSO於周內開價，成為踏入兔年後首個推出的全新盤，但首批價單亦較為審慎，並以低市價推出，藉以測試水溫，並明言往後加推時，會再作提價，採取先求量，再求價的策略。 受惠中港兩地通 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 封面故事 相關文章 2023年頭炮新盤 東九龍 KOKO ROSSO折實$554.5萬起【低開試水溫】 今日 2023年頭炮新盤 東九龍 KOKO ROSSO折實$554.5萬起【低開試水溫】 2房佔近八成 設開放式廚房或梗廚選擇 今日 2房佔近八成 設開放式廚房或梗廚選擇 直擊KOKO ROSSO示範單位 今日 直擊KOKO ROSSO示範單位 KOKO ROSSO全面睇 今日 KOKO ROSSO全面睇 NOVO LAND 2B期 首批定價參考第1期 最快月底開售 今日 NOVO LAND 2B期 首批定價參考第1期 最快月底開售 你可能感興趣 2023年頭炮新盤 東九龍 KOKO ROSSO折實$554.5萬起【低開試水溫】 今日 01:00 2023年頭炮新盤 東九龍 KOKO ROSSO折實$554.5萬起【低開試水溫】 2房佔近八成 設開放式廚房或梗廚選擇 今日 01:00 2房佔近八成 設開放式廚房或梗廚選擇 直擊KOKO ROSSO示範單位 今日 01:00 直擊KOKO ROSSO示範單位 最新專欄文章 更多 2023年頭炮新盤 東九龍 KOKO ROSSO折實$554.5萬起【低開試水溫】 今日 2023年頭炮新盤 東九龍 KOKO ROSSO折實$554.5萬起【低開試水溫】 直擊NOVO LAND 2B期示範單位 今日 直擊NOVO LAND 2B期示範單位 NOVO LAND 2B期 首批定價參考第1期 最快月底開售 今日 NOVO LAND 2B期 首批定價參考第1期 最快月底開售 KOKO ROSSO全面睇 今日 KOKO ROSSO全面睇 直擊KOKO ROSSO示範單位 今日 直擊KOKO ROSSO示範單位 一手市場