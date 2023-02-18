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2房佔近八成 設開放式廚房或梗廚選擇

置業家居 2023/02/18

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【戶型解構】KOKO ROSSO由兩座住宅大廈組成，屬KOKO HILLS發展項目的第6座及第7座，提供392伙，間隔由1房連套房至3房套連儲物室及工作間連廁，實用面積介乎268至988平方呎，預計關

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欄名 : 封面故事

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