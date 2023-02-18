2房佔近八成 設開放式廚房或梗廚選擇 置業家居 2023/02/18 分享： 分享： 【戶型解構】KOKO ROSSO由兩座住宅大廈組成，屬KOKO HILLS發展項目的第6座及第7座，提供392伙，間隔由1房連套房至3房套連儲物室及工作間連廁，實用面積介乎268至988平方呎，預計關 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 封面故事 相關文章 2023年頭炮新盤 東九龍 KOKO ROSSO折實$554.5萬起【低開試水溫】 今日 2023年頭炮新盤 東九龍 KOKO ROSSO折實$554.5萬起【低開試水溫】 以穩行先 銷情佳或可帶動樓市 今日 以穩行先 銷情佳或可帶動樓市 直擊KOKO ROSSO示範單位 今日 直擊KOKO ROSSO示範單位 KOKO ROSSO全面睇 今日 KOKO ROSSO全面睇 NOVO LAND 2B期 首批定價參考第1期 最快月底開售 今日 NOVO LAND 2B期 首批定價參考第1期 最快月底開售 你可能感興趣 2023年頭炮新盤 東九龍 KOKO ROSSO折實$554.5萬起【低開試水溫】 今日 01:00 2023年頭炮新盤 東九龍 KOKO ROSSO折實$554.5萬起【低開試水溫】 以穩行先 銷情佳或可帶動樓市 今日 01:00 以穩行先 銷情佳或可帶動樓市 直擊KOKO ROSSO示範單位 今日 01:00 直擊KOKO ROSSO示範單位 最新專欄文章 更多 2023年頭炮新盤 東九龍 KOKO ROSSO折實$554.5萬起【低開試水溫】 今日 2023年頭炮新盤 東九龍 KOKO ROSSO折實$554.5萬起【低開試水溫】 直擊NOVO LAND 2B期示範單位 今日 直擊NOVO LAND 2B期示範單位 NOVO LAND 2B期 首批定價參考第1期 最快月底開售 今日 NOVO LAND 2B期 首批定價參考第1期 最快月底開售 KOKO ROSSO全面睇 今日 KOKO ROSSO全面睇 直擊KOKO ROSSO示範單位 今日 直擊KOKO ROSSO示範單位 一手市場