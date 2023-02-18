直擊KOKO ROSSO示範單位 置業家居 2023/02/18 分享： 分享： 東九龍KOKO ROSSO目前開放無改動連裝修示範單位予外界參觀，並以第6座18樓B室為藍本，採1房加書房間隔，實用面積468平方呎，單位享有維港海景，面向中環及西九龍。 該單位設計走簡約自然北歐風，採 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 封面故事 相關文章 2023年頭炮新盤 東九龍 KOKO ROSSO折實$554.5萬起【低開試水溫】 今日 2023年頭炮新盤 東九龍 KOKO ROSSO折實$554.5萬起【低開試水溫】 以穩行先 銷情佳或可帶動樓市 今日 以穩行先 銷情佳或可帶動樓市 2房佔近八成 設開放式廚房或梗廚選擇 今日 2房佔近八成 設開放式廚房或梗廚選擇 KOKO ROSSO全面睇 今日 KOKO ROSSO全面睇 NOVO LAND 2B期 首批定價參考第1期 最快月底開售 今日 NOVO LAND 2B期 首批定價參考第1期 最快月底開售 你可能感興趣 2023年頭炮新盤 東九龍 KOKO ROSSO折實$554.5萬起【低開試水溫】 今日 01:00 2023年頭炮新盤 東九龍 KOKO ROSSO折實$554.5萬起【低開試水溫】 以穩行先 銷情佳或可帶動樓市 今日 01:00 以穩行先 銷情佳或可帶動樓市 2房佔近八成 設開放式廚房或梗廚選擇 今日 01:00 2房佔近八成 設開放式廚房或梗廚選擇 最新專欄文章 更多 2023年頭炮新盤 東九龍 KOKO ROSSO折實$554.5萬起【低開試水溫】 今日 2023年頭炮新盤 東九龍 KOKO ROSSO折實$554.5萬起【低開試水溫】 直擊NOVO LAND 2B期示範單位 今日 直擊NOVO LAND 2B期示範單位 NOVO LAND 2B期 首批定價參考第1期 最快月底開售 今日 NOVO LAND 2B期 首批定價參考第1期 最快月底開售 KOKO ROSSO全面睇 今日 KOKO ROSSO全面睇 2房佔近八成 設開放式廚房或梗廚選擇 今日 2房佔近八成 設開放式廚房或梗廚選擇 二手市場 一手市場