直擊KOKO ROSSO示範單位

東九龍KOKO ROSSO目前開放無改動連裝修示範單位予外界參觀，並以第6座18樓B室為藍本，採1房加書房間隔，實用面積468平方呎，單位享有維港海景，面向中環及西九龍。

該單位設計走簡約自然北歐風，採

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