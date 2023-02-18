KOKO ROSSO全面睇 置業家居 2023/02/18 分享： 分享： 【景觀】向西北戶 中高層享維港景 KOKO ROSSO位於整個項目的6及7座，景致開揚，其中向西北一帶的中高層戶，可望維港海景之餘，亦可享內園景雙重景色，而低層戶則擁有園林池景。而向東南單位，望山景為主 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 封面故事 相關文章 2023年頭炮新盤 東九龍 KOKO ROSSO折實$554.5萬起【低開試水溫】 今日 2023年頭炮新盤 東九龍 KOKO ROSSO折實$554.5萬起【低開試水溫】 以穩行先 銷情佳或可帶動樓市 今日 以穩行先 銷情佳或可帶動樓市 2房佔近八成 設開放式廚房或梗廚選擇 今日 2房佔近八成 設開放式廚房或梗廚選擇 直擊KOKO ROSSO示範單位 今日 直擊KOKO ROSSO示範單位 NOVO LAND 2B期 首批定價參考第1期 最快月底開售 今日 NOVO LAND 2B期 首批定價參考第1期 最快月底開售 你可能感興趣 2023年頭炮新盤 東九龍 KOKO ROSSO折實$554.5萬起【低開試水溫】 今日 01:00 2023年頭炮新盤 東九龍 KOKO ROSSO折實$554.5萬起【低開試水溫】 以穩行先 銷情佳或可帶動樓市 今日 01:00 以穩行先 銷情佳或可帶動樓市 2房佔近八成 設開放式廚房或梗廚選擇 今日 01:00 2房佔近八成 設開放式廚房或梗廚選擇 最新專欄文章 更多 2023年頭炮新盤 東九龍 KOKO ROSSO折實$554.5萬起【低開試水溫】 今日 2023年頭炮新盤 東九龍 KOKO ROSSO折實$554.5萬起【低開試水溫】 直擊NOVO LAND 2B期示範單位 今日 直擊NOVO LAND 2B期示範單位 NOVO LAND 2B期 首批定價參考第1期 最快月底開售 今日 NOVO LAND 2B期 首批定價參考第1期 最快月底開售 直擊KOKO ROSSO示範單位 今日 直擊KOKO ROSSO示範單位 2房佔近八成 設開放式廚房或梗廚選擇 今日 2房佔近八成 設開放式廚房或梗廚選擇 二手市場 一手市場