KOKO ROSSO全面睇

【景觀】向西北戶 中高層享維港景

KOKO ROSSO位於整個項目的6及7座，景致開揚，其中向西北一帶的中高層戶，可望維港海景之餘，亦可享內園景雙重景色，而低層戶則擁有園林池景。而向東南單位，望山景為主

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